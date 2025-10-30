„Nu sunt vânătorul celor care pleacă în concediu și își pun pe Airbnb apartamentul. Pentru o altă categorie nu o să închid ochii” – ministrul Turismului, Radu Miruță (USR)

Ministrul Turismului, Radu Miruță (USR), consideră că românii care câștigă bani din închirierea camerelor din locuință, pe termen scurt, trebuie să plătească taxe, dar să nu fie obligați să se autorizeze din punct de vedere turistic, însă operatorii care administrează sute de apartamente în regim hotelier trebuie supuși acelorași reguli ca hotelurile, folosindu-se date de la Airbnb, Booking și alte platforme de închirieri.

Foto: © Boumenjapet | Dreamstime.com