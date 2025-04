„Nu te poți ascunde de ChatGPT”: Un nou trend viral entuziasmează și provoacă în același timp îngrijorări

Nu este un secret că metadatele unei fotografii digitale conțin totul, de la informații tehnice despre camera care a realizat poza până la, pe baza datelor GPS, exact locul în care te aflai când ai făcut fotografia. ChatGPT nu are nevoie de astfel de detalii, arată acum site-urile TechRadar și TechCrunch.

Cel mai recent model, GPT-o3, este surprinzător de bun la a localiza geografic aproape orice fotografie pe care i-o oferi.

În cea mai nouă manie virală care face furori pe rețelele de socializare, utilizatorii trimit imagini către ChatGPT Plus, rulând modelul Advanced Reasoning o3, adesea fără niciun fel de metadate, și îi cer să „ghicească locul”.

Platforma „X” (fosta Twitter) s-a umplut de exemple în care utilizatorii trimit către ChatGPT meniuri de restaurant, instantanee din cartiere, fațade și selfie-uri, și î instruiesc modelul o3 să-și imagineze că joacă „GeoGuessr”- un joc online care provoacă jucătorii să ghicească locuri pe baza imaginilor din Google Street View.

Aceste capacități de analiză a imaginilor, combinate cu abilitatea modelelor de a căuta pe internet, transformă instrumentul într-un mijloc puternic de geolocalizare. Utilizatorii de pe X au descoperit rapid că o3 este în mod special foarte bun la a deduce orașe, clădiri, ba chiar restaurante și baruri, folosind indicii vizuale subtile.

