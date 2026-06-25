„Nu va exista un răspuns din partea României”. Anunțul lui Nicușor Dan, după represaliile diplomatice decise de Rusia

Nicușor Dan, la Artus Court în cadrul Summitului Flancului Estic, la Gdańsk, Polonia, pe 25 iunie 2026. FOTO: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Închiderea Consulatului României la Sankt-Petersburg a reprezentat o măsură de reciprocitate din partea Federației Ruse, a spus președintele Nicușor Dan joi, șeful statului precizând că nu va exista un răspuns din partea țării noastre.

Decizia Rusiei a venit după ce luna trecută România l-a expulzat pe consulul rus la Constanța și a dispus închiderea acestui consulat, ca urmare a prăbușirii dronei rusești peste un bloc din Galați.

„Imediat după ce a fost drona de la Galați, cu cei doi cetățeni români care au fost răniți, noi am închis Consulatul rus de la Constanța și am expulzat consulul, ceea ce a fost, în opinia mea, o măsură proporțională a României față de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea, această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Gdansk, la finalul summitului Flancului Estic, potrivit Agerpres.

„Nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta. Nu va exista din partea României un răspuns”, a precizat șeful statului.

Anunțul MAE

Rusia închide consulatul României la Sankt-Petersburg și a decis să îl expulzeze pe șeful interimar al consulatului, a confirmat, mai devreme în cursul zilei de joi, Ministerul Afacerilor Externe.

MAE a menționat că decizia a fost comunicată ambasadorului României la Moscova, care a fost convocat joi după-amiază la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”, a adăugat MAE, într-un comunicat de presă.

Potrivit ministerului român, reacția părții ruse era previzibilă.

În urmă cu trei săptămâni, autoritățile române au închis consulatul rus de la Constanța, iar purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a amenințat că vor urma „măsuri specifice” ale Moscovei.

„Acțiunile neprietenoase ale autorităților române în mod cert nu vor rămâne fără răspuns. Măsuri specifice vor fi anunțate la timpul potrivit”, spunea atunci Maria Zaharova.

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe 29 mai că România a decis să îl declare „persona non-grata” pe consulul Rusiei la Constanța și că reprezentanța diplomatică a Rusiei la Constanța va fi închisă.

Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a lovit acoperișul unui bloc de apartamente din Galați.

Consulatul României la Sankt-Petersburg și-a început activitatea în iulie 2003. Potrivit site-ului MAE, Consulatul României la Sankt-Petersburg era condus de un șef interimar, Laurențiu Constantiniu.