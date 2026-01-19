„Nu vor exista soldați turci sau qatarezi în Gaza”. Aspectele din planul lui Trump care îl nemulțumesc pe premierul israelian

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că nu vor exista soldați qatarezi sau turci în Gaza postbelică și a reiterat opoziția țării sale față de componența unui comitet consultativ susținut de SUA pentru teritoriul palestinian, potrivit AFP.

Casa Albă a anunțat săptămâna trecută un „Consiliu al Păcii” pentru Fâșia Gaza, prezidat de Donald Trump, un comitet palestinian alcătuit din tehnocrați pentru guvernarea teritoriului devastat de război, precum și un „consiliu executiv” care pare menit să aibă un rol mai consultativ.

Benjamin Netanyahu și-a exprimat de sâmbătă obiecțiile față de componența „consiliului executiv”.

„În Fâșia Gaza, suntem în ajunul celei de-a doua faze a planului Trump. Faza a doua înseamnă un lucru simplu: Hamas va fi dezarmată, iar Gaza va fi demilitarizată”, a declarat Netanyahu, luni, în parlamentul israelian.

„Nu vor exista soldați turci sau qatarezi în Fâșia Gaza”, a adăugat el, în ceea ce a părut a fi o referire la Forța Internațională de Stabilizare (ISF) pe care o prevede planul președintelui american pentru teritoriul palestinian.

Încă nu au fost stabilite contingentele care vor alcătui forța, a cărei sarcină va fi aceea de a asigura securitatea în Gaza și de a instrui o nouă forță de poliție.

Vineri, președintele Donald Trump l-a nominalizat pe generalul-maior Jasper Jeffers pentru a conduce ISF în Gaza.

„Avem un anumit dezacord cu prietenii noștri din Statele Unite în ceea ce privește componența consiliului consultativ care va însoți procesele din Gaza”, a mai declarat Netanyahu luni.

Biroul premierului israelian criticase încă de sâmbătă componența consiliului, din care fac parte ministrul turc al afacerilor externe, Hakan Fidan, și diplomatul qatarez Ali Al-Thawadi, alături de alți oficiali regionali și internaționali. Reprezentanții lui Netanyahu au mai spus că acesta i-a transmis ministrului de externe să îl contacteze pe omologul său american.