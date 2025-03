Numărul turiștilor veniți în scop medical în țară a trecut anul trecut de 30.000, depășind Grecia. Suma record al ultimului deceniu pe care aceștia au cheltuit-o

Ioana Georgescu este o româncă stabilită de 5 ani în Catania, unde se ocupă de aministrarea unei pensiuni. Anul trecut a venit în țară pentru a-i repara dantura băiatului său, întrucât la noi era de 3-4 ori mai ieftin decât la italieni. Turiștii străini veniți în scopuri medicale în România au depășit anul trecut pragul de 30.000, potrivit datelor Statisticii. Ei au cheltuit peste 22,5 milioane de euro, o sumă record din ultimii 10 ani, potrivit datelor oficiale.

În același timp, interesul pentru turismul de shopping sau pentru cel legat de pelerinajele religioase a scăzut.

Nu toți sunt neapărat pacienți ai spitalelor românești ci o parte sunt aparținători ai acestora. Evelina Popescu e din Canada, unde lucrează în IT&C. E originară din Bihor, e plecată de 20 de ani din țară, dar odată cu îmbolnăvirea și internarea mamei ei în spital, a revenit acasă pentru a-i fi alături.

Cert este însă că turismul medical a crescut puternic în ultimii ani în România, ajungând la peste 10% din numărul total al clienților hotelurilor din orașele mari, precum București, Sibiu și Cluj. Cei mai mulți vin pentru operații estetice, lucrări stomatologice, chirurgia obezității și wellness, potrivit studiilor făcute de operatori de turism din mediul privat.

Cle mai căutate clinici sunt cele din București, Sibiu sau Cluj, fiind vizate în special centrele medicale private.

„La hotel vin și se cazează fie rudele pacienților în timpul operațiilor, fie ulterior pacienții, care se întorc în oraș pentru tratamentele și controalele postoperatorii. Un însoțitor stă minimum două zile în hotel, dar sunt unii care rămân și zece zile. Caută hoteluri economice, aflate în vecinătatea spitalelor. Sunt ancorați total în turismul medical, nu vizitează orașul și sunt captivi în hotel, unde mănâncă și apelează la toate serviciile posibile, de la spălătorie la taxi. Nu le arde de altceva. Stau toată ziua alături de pacient, la clinică ori la spital, iar seara se întorc și mănâncă la hotel”, adaugă Călin Ile, unul din autorii studiului.

Acest fenomen are loc în toată Europa de Est

Timp de mulți ani, Gdansk, cel mai mare oraș de pe coasta Poloniei, a atras turiști străini datorită centrului său istoric ori a plajelor cu nisip din apropiere. Mai recent, turiștii au găsit un alt motiv pentru a călători acolo: clinicile dentare.

„Când am început acum 10 ani, eram aproape singura afacere de aici care viza pacienți internaționali”, spune Anna Sarzynska, proprietara Clinicii dentare Anna din centrul orașului Gdansk. „Astăzi aproape fiecare clinică din oraș își oferă serviciile străinilor”, scrie FT.

Doamna Sarzynska spune că aproximativ 80% dintre clienții săi provin din străinătate, în principal din Scandinavia, dar și din Marea Britanie și Irlanda. Ea a fost nevoită să facă angajări suplimentare pentru pacienți.

Ungaria și Bulgaria ne fac și ele concurență, când vine vorba de turismul medical.

Ungaria are mai mulți stomatologi pe cap de locuitor decât orice altă țară, iar Mosonmagyarovar și Sopron au cea mai mare concentrație de clinici stomatologice din orice oraș.

Țara a dezvoltat un sector de stomatologi calificați. Prin prețurile avantajoase, au creat un produs comercializabil la nivel internațional. Guvernul include chiar și un Birou de Turism Medical. Așa cum a spus un consultant: „În Elveția, primești ceasuri și ciocolată. În Ungaria primești stomatologie.”

Povestea modului în care Ungaria a devenit „scaunul stomatologic al Europei” este o mare parte a unei cărți – „ Outpacients: The Astonishing New World of Medical Tourism ” de Sasha Issenberg, jurnalistă și scriitoare de cărți despre politică, economie și globalizare.

Un alt subiect al cărții e turismul medical din Bulgaria, unde Issenberg descrie expansiunea Spitalului Tokuda Sofia, deținută de japonezi, include acest pasaj: „Europa de Est devine o destinație pentru genunchii din Orientul Mijlociu, iar Tokuda a devenit popular printre pacienții stresați din Oman”.

Pentru comparație, în Ungaria vin anual 100.000 de turiști în scop medical, iar în Grecia circa 25.000. Vecii de la sud, Bulgaria, atrag circa 50.000 de turiști în scopuri medicale