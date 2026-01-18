Numirea șefilor SRI și SIE, analizată de Traian Băsescu: „Pentru Nicușor Dan va fi foarte greu/ Eu mi-am permis”

Traian Băsescu, în Parlament, pe 26 mai, la ceremonia de depunere a jurământului în funcția de președinte de către Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Fostul preşedinte Traian Băsescu consideră, referitor la numirea şefilor la SRI şi SIE, că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să găsească nişte oameni cu caracter. Băsescu a reamintit că el a dat şefia SRI unui reprezentant al PSD, lui George Maior. Fostul preşedinte consideră că pentru Nicuşor Dan va fi mai greu să desemneze pe cine şi-ar dori şi din acest motiv intră într-o negociere, informează News.ro.

Traian Băsescu a fost întrebat, duminică, la Digi 24, ce ar trebui să facă preşedintele Nicuşor Dan în legătură cu numirea şefilor de la SRI şi SIE şi cum ar trebui să negocieze în această situaţie.

„Ar trebui să găsească nişte oameni cu caracter. Spre exemplu, eu, ca să închid orice discuţie, nimeni nu mi-a cerut, nimeni n-a îndrăznit să-mi ceară, dar am dat SRI-ul unui reprezentant al PSD-ului.(…) Maior era deputat PSD. E adevărat, din aripa de la Cluj, o aripă chipurile mai reformistă decât PSD-ul. Şi m-am uitat la ce a scris Maior la activitatea lui. Fusese la Ministerul Apărării şi mi s-a părut o soluţie bună. De două ori l-am chemat pe Geoană ca să-l conving să mi-l dea pe Maior”, a afirmat Băsescu.

El a fost întrebat dacă şi acum se va întâmpla la fel.

„Eu aveam un partid care câştigase alegerile – Alianţa DA, pe când Nicuşor Dan nu are un partid. Deci el poate să aibă altă abordare. Pentru mine nu ar fi fost nicio problemă să trec orice nume prin Parlament la vremea aceea. Pentru Nicuşor Dan va fi foarte greu, deci de asta cred că el intră într-o negociere. Eu mi-am permis, pentru că aveam majoritate în Parlament”, a explicat Traian Băsescu.

El a fost întrebat dacă în această negociere intră şi cea pentru şefii parchetelor.

„Ar fi o inovaţie o lărgire a spectrului de negociere, dar el trebuie să se bată pentru drepturile pe care i le dă Constituţia şi legislaţia în cazul procurorilor. Este o decizie a Curţii Constituţionale care spune că o dată are voie să refuze. Nu, preşedintele va refuza ori de câte ori va considera necesar”, a subliniat Traian Băsescu.

Funcția de director civil al SRI este vacantă din iulie 2023 când Eduard Hellvig a demisionat. Serviciul este condus acum de prim-adjunctul Răzvan Ionescu. La SIE, director este Gabriel Vlase, fost deputat PSD, din 2018.