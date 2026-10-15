O actriță celebră dezvăluie că va deveni din nou mamă la 52 de ani

Hilary Swank va deveni mamă din nou. Actrița dublu premiată cu Oscar, acum în vârstă de 52 de ani, a anunțat miercuri că este însărcinată cu al treilea copil, pe care îl va avea împreună cu soțul ei Philip Schneider, relatează ABC News.

Swank a împărtășit vestea într-un mesaj video pe care l-a publicat pe Instagram, în care apare alături de soțul ei și de gemenii lor în vârstă de 3 ani, Aya și Ohm. Cei patru dansează în întuneric, având bețe luminoase prinse de corp.

Videoclipul arată de asemenea burtica de gravidă a actriței, în interiorul căreia este conturată silueta unui bebeluș cu ajutorul unor bețe luminoase.

„Mulți oameni m-au întrebat ce proiect voi face în continuare. Acesta va fi lansat în decembrie”, a scris ea în descrierea videoclipului, părând să facă aluzie la data la care urmează să nască.

Hilary Swank a devenit mamă pentru prima oară la 48 de ani

Swank și Schneider, un antreprenor american, s-au căsătorit în 2018 iar actrița a adus pe lume primii lor doi copii cinci ani mai târziu, când ea avea 48 de ani.

„Nu a fost ușor. Dar, Doamne, a meritat din plin — și pentru băiețel, și pentru fetiță!”, afirma pe Instagram la momentul respectiv Swang, premiată cu Oscar în 2000 și 2005 pentru interpretările sale din filmele „Boys Don’t Cry” și „Million Dollar Baby”. Ambele Premii Oscar pe care le-a câștigat au fost pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

Swank și-a anunțat pentru prima dată sarcina cu gemenii în emisiunea „Good Morning America”, în octombrie 2022. „Voi deveni mamă, și nu doar a unui copil, ci a doi”, a declarat ea atunci. „Nu-mi vine să cred”, a subliniat Hilary Swank.

De atunci, actrița a vorbit deschis despre experiența de a deveni mamă mai târziu în viață și despre acceptarea schimbărilor care vin odată cu maternitatea.

„Pentru mine, nu este vorba despre a reveni la forma fizică de dinainte de sarcină, ci despre a merge mai departe, îmbrățișând noile noastre corpuri și noile noastre versiuni”, a declarat ea anul trecut pentru revista Women’s Health.

Hilary Swank alături de Cate Blanchett, Morgan Freeman și Jamie Foxx, ceilalți actori premiați cu Oscar la gala din 2005, FOTO: Staff / Zuma Press / Profimedia

Multe alte actrițe au devenit mame târziu în viață

ABC News notează că sarcina lui Swank survine într-un context în care tot mai multe femei din Statele Unite aleg să aibă copii la o vârstă mai înaintată.

În 2025, natalitatea a crescut în rândul femeilor cu vârste cuprinse între 30 și 44 de ani, în timp ce în cazul femeilor de 20 și ceva de ani aceasta a scăzut, comparativ cu anul precedent, potrivit datelor preliminare publicate de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite.

Din punct de vedere medical, sarcina la vârsta de 35 de ani sau peste este denumită „sarcină la vârstă maternă avansată”, în locul expresiei mai informale „sarcină geriatrică”, potrivit Colegiului American al Obstetricienilor și Ginecologilor.

În ceea ce o privește pe Hilary Swang, aceasta face parte dintr-o listă lungă de actrițe care au avut copii după vârsta de 40 de ani: Halle Berry a născut la 47 de ani, Christie Brinkley la 44 de ani, iar Nicole Kidman la 41 de ani.

Anne Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a dezvăluit chiar anul acesta, în luna iunie, că va deveni din nou mamă.

Actrița a făcut dezvăluirea în timp ce se afla în turneul de promovare a filmului „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, în care a interpretat-o pe Penelopa, regina Itacăi și soția lui Ulise.