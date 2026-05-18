O bucată din Autostrada „Moldovei” este aproape gata, dar nu va fi deschisă traficului. Care e motivul pentru care aproape 22 de km, spun constructorii, „vor fi muzeu”

În total este vorba de aproape 22 de km de la Adjud la Răcăciuni, lotul din nord, spre Bacău. Dacă s-are deschide tronsonul, ar oferi șoferilor o distanță de aproape 250 de km neîntrerupți de autostradă din Capitală și până spre mijlocul regiunii Moldova, în apropiere de Bacău.

Autoritățile nu prevăd o deschidere de trafic acum, ci abia peste câteva luni, timp în care șoseaua va rămâne o „autostradă muzeu”, cum se referă „drumarii” la aceste situații: șosele gata, dar închise circulației rutiere.

Continuarea Autostrăzii A7 de la Adjud până la Răcăciuni de pe Lotul 2 Focșani – Bacău, lot din care aproape jumătate a fost deschis în decembrie anul trecut, se află în prezent pe ultima sută de metri în ceea ce privește lucrările. Constructorul e UMB. Dar nu se va deschide.

„Scuze penibile”

Motivele invocate de autorități să nu deschidă traficul sunt „scuze penibile” și nu stau în picioare, susține pentru HotNews Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura, una dintre cele mai active organizații civice care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.

El amintește de două situații din trecut în care traficul a fost deschis pe autostrăzi finalizate, chiar dacă fluxul rutier se descărca într-un drum mai mic sau într-o trecere cu calea ferată: pe A3 la Iernut, între Tg. Mureș și Câmpia Turzii și pe A1 la Ilia, după Deva.

„Atunci când am avut nevoie să deschidem, la Ilia sau la Iernut, am deschis direct în calea ferată, se stătea direct la barieră, se formau cozile până pe autostradă. Adică dacă se vrea se poate da drumu la circulație și în condiții de siguranță. Acum e simplu de înțeles că nu se vrea și trebuie să se găsească o scuză penibilă”, spune Ciurea.

Constructorul lucrează la ultimele finisaje, iar imaginile surprinse din dronă arată cum muncitorii sunt concentrați doar pe câteva puncte unde mai sunt lucrări de finalizat.

Autostradă aproape gata, dar nu va fi deschisă traficului

Cu toate acestea, deși există nodul rutier Răcăciuni la capătul bucății de autostradă care acum se finalizează, ea nu va fi deschisă traficului acum. Va rămâne închisă până când constructorul va finaliza continuarea de la Răcăciuni până la Bacău (circa 21,5 km).

Reprezentanții CNAIR au explicat pentru HotNews care este motivul amânării deschiderii: nodul rutier Răcăciuni prevede descărcarea traficului într-un drum județean înghesuit și care este intersectat în zonă și de o cale ferată, iar la bariere se vor forma frecvent cozi.

Traseul Autostrazii A7 Focșani – Bacău, Foto: Hotnews

Când va fi deschisă circulația

„Nu va fi deschisă acum porțiunea până la Răcăciuni pentru că se blochează circulația în acel drum județean”, a spus purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

El spune că deschiderea traficului va avea loc doar odată cu următorul lot, cei circa 21 km de la Răcăciuni la Bacău (centura Bacăului dată în trafic din 2020).

„În august este termenul de finalizare și se va deschide traficul la pachet”, a spus Șerbănescu.

Nodul rutier Răcăciuni, A7 cu DJ252E

„Nu vor să deschidă pentru că pur și simplu încurcă antreprenorul”

Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura spune că adevăratul motiv pentru care se va întârzia deschiderea traficului pe o bucată de autostradă finalizată este pentru a-i permite constructorului băcăuan UMB să lucreze nestigherit la restul autostrăzii A7 care trebuie finalizată până la Pașcani până în august pentru a nu pierde fondurile nerambursabile din PNRR.

Ciurea amintește și faptul că termenele oficiale pentru secțiunile de autostradă în discuție erau finalul anului trecut.

„Nu vor să deschidă pentru că pur și simplu încurcă antreprenorul. O să filmăm și noi să ne bucurăm de noua autostradă muzeu, din păcate. Am și spus că se putea deschide și din aprilie dacă forțau. Acum în mai putea să fie deja deschisă bucata de autostradă. Sunt motive inventate”, susține reprezentantul Pro Infrastructura.

Toată A7 până la Pașcani: cursă contra-cronometru ca să fie gata în 2026

La final de 2025, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare în România a ajuns la 1.416,3 kilometri, după ce pe parcursul anului trecut aproape 146,5 km au fost dați în folosință, marea majoritate pe A7.

Anul 2026 teoretic ar trebui să însemne punerea în circulație a tuturor tronsoanelor rămase în lucru de la Adjud până la Pașcani. Și asta pentru că toate tronsoanele sunt prinse pe finanțare prin PNRR, planul european de relansare economică post-pandemie, un program care are ca dată limită finalul lunii august a acestui an.

Astfel, după inaugurările de pe final de 2025 care au făcut ca A7 spre Moldova să însemne aproape 200 de kilometri neîntrerupți de autostradă, și să permită șoferilor să circule pe ruta București – Adjud pe circa 250 de kilometri de șosea de mare viteză fără nicio gaură pe parcurs, anul 2026 va veni cu continuarea A7 spre Nord.

Tronsoanele de la Adjud la Săbăoani, la nord de Roman, sunt prinse pe finanțare nerambursabilă, în timp ce ultima bucată, de la Săbăoani la Pașcani, este finanțată prin împrumuturi rambursabile PNRR și ar urma să fie gata în toamnă sau iarnă.

Ce loturi din A7 trebuie finalizate în 2026

A7 Focșani – Bacău, Lotul 2 complet (Adjud – Răcăciuni) – 22 km

A7 Focșani – Bacău, Lotul 3 – Răcăciuni – Bacău: 21,5 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 1 (Bacău – Trifești) – 30,3 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 2 (Triifești – Săbăoani) – 19 km

A7 Bacău – Pașcani, Lotul 3 (Săbăoani – Pașcani) – 28 km

Total: 120 km

Toate tronsoanele sunt executate de constructorul român UMB. Toate tronsoanele aveau termenele inițiale de finalizare la finalul anului 2025.

A7 Pașcani – Suceava – Siret

Finanțare SAFE pentru A7 spre Ucraina

Autostrada A7 de la Pașcani la Suceava și mai departe până la Siret (inclusiv o porțiune de 15 km în Ucraina), precum și Autostrada A8 de la Moțca (DN2) și până la Ungheni la Podul peste Prut (inclusiv o porțiunde 5 km în Republica Moldova) sunt finanțate prin programul de înzestrare militară SAFE.

România are alocate prin SAFE împrumuturi de 16,6 miliarde de euro, rambursabile abia din 2035 la o dobândă foarte mică. Pentru dezvoltarea infrastructurii critice cu scop civil și militar – cele două autostrazi – România are alocat 4,2 miliarde euro.