Skip to content
Actualitate

O companie controlată de Frank Timiș susține că va prelucra metale rare într-o fabrică de 1,8 miliarde de dolari în România / Ce răspunde partea românească

Claudia Pîrvoiu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Critical Metals (CRML), companie americană listată pe Nasdaq, a anunțat, recent, printr-un comunicat de presă, o investiție de 1,85 miliarde de dolari pentru o rafinărie de pământuri rare pe care intenționează să o construiască la Feldioara, în parteneriat cu compania de stat Nuclearelectrica. 

  • Compania românească a transmis, la solicitarea HotNews, că există un studiu de prefezabilitate aflat în evaluare la FPCU Feldioara, o filială a Nuclearelectrica.
  • Ce nume sunt în afacere.
  • Dacă vă faceți în septembrie un abonament anual la HotNews Premium, un profesor primește gratuit un abonament pe 12 luni. 
  • Abonamentele dascălilor sunt distribuite prin două organizații de educație care investesc în profesori.

Compania americană Critical Metals susține în informațiile publice pentru NASDAQ că are venituri de până la 2,2 miliarde de dolari pe an. 