Compania aeriană low-cost de zboruri pe distanțe lungi Norse Atlantic a anunțat miercuri că situația sa financiară este „critică”, potrivit Reuters.

Norse Atlantic a spus că depinde de obținerea unei finanțări pentru a-și acoperi nevoile de lichiditate pe termen scurt și pentru a-și continua activitatea.

Afectată de creșterea vertiginoasă a costurilor combustibilului, Norse a demarat în iulie un proces oficial în vederea unei posibile vânzări sau fuziuni și a declarat că se află în negocieri cu alte companii aeriene privind închirierea unor aeronave Boeing 787.

Compania norvegiană se află în prezent în negocieri pentru a obține finanțare pe termen scurt, a precizat aceasta într-un comunicat.

„Cu toate acestea, nu există nicio garanție că aceste discuții vor duce la o soluție viabilă”, a subliniat Norse.

Acțiunile companiei Norse au înregistrat o scădere bruscă după anunț, pierzând peste 53% în primele ore de tranzacționare la Oslo și atingând un nou minim istoric. Compania aeriană a pierdut 96% din valoarea sa de piață numai în acest an.

Compania aeriană, care nu își acoperă prin operațiuni de hedging necesarul de combustibil pentru avioane, și-a redus capacitatea de transport pe fondul creșterii vertiginoase a costurilor după izbucnirea războiului din Iran.

Multe companii aeriene au probleme

Multe alte companii aeriene se confruntă cu aceeași problemă, depunând cereri de faliment sau inițiind proceduri de restructurare pentru a supraviețui.

Situația dificilă a companiei Norse reflectă presiunea generalizată asupra companiilor aeriene europene cu o situație financiară mai fragilă.

Analiștii au avertizat că companiile aeriene mai mici ar putea avea dificultăți în a genera suficienți bani în sezonul de vară de vârf pentru a trece peste iarnă, unii dintre ei prevăzând probleme încă din februarie, când companiile aeriene rămân, de obicei, fără fonduri.

Norse a semnat în octombrie un contract ACMI (aeronavă, echipaj, întreținere și asigurare) cu Pakistan International Airlines pentru închirierea a două dintre avioanele sale Boeing 787-9 Dreamliner.

Investitorii și directori ai companiilor aeriene au avertizat din primăvară că operatorii cu bilanțuri financiare fragile și cu o expunere mai mare la volatilitatea prețurilor petrolului vor fi cei mai afectați de conflict.

Prima companie europeană mare care a intrat în insolvență a fost airBaltic, care a solicitat în septembrie la New York protecția oferită de Capitolul 11 al Codului Federal al Falimentului din SUA

În România, compania Animawings a intrat în insolvență la sfârșitul lunii octombrie, iar Dan Air a cerut și ea oficial intrarea în insolvență.