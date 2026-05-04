O dronă a lovit un bloc de lux din Moscova

Bloc de lux de pe strada Mosfilm din Moscova lovit de o dronă. Foto: AP / AP / Profimedia

O dronă a lovit o clădire din Moscova, a declarat luni primarul capitalei ruse Serghei Sobianin, care a adăugat că nu s-au înregistrat victime, potrivit Reuters și Kyiv Independent. Lovitura a avut loc cu doar câteva zile înainte de parada militară de sâmbătă prin care se va celebra Ziua Victoriei.

Lovitura asupra unui bloc rezidențial cu zeci de etaje a venit în contextul unui atac cu drone asupra Moscovei din noaptea de duminică spre luni, au scris mai multe canale de știri rusești de pe Telegram.

În imagini postate pe rețelele de socializare se aude zgomotul unui motor de dronă care zboară la joasă altitudine, cu puțin înainte de ora 1:00, ora locală. Mai mulți moscoviți au spus că au auzit explozii puternice în capitală la scurt timp după aceea.

moskvabad drowns in drones. as dawn dawns, the done downs pic.twitter.com/TX8CJewD96 — Ukrainian Ministry of Accidental Russian Fires (@EPICGOPFAIL) May 4, 2026

Imaginile par să arate pagube la etajul superior al unui bloc de apartamente din oraș, despre care se spune că ar fi Mosfilm Tower, o clădire de lux situată la vest de centrul orașului. De asemenea, au fost văzute resturi de dronă împrăștiate pe strada de dedesubt, în timp ce echipele de urgență acționau la fața locului.

Footage of the aftermath.



"Sergei Sobyanin reported that the explosion on Mosfilmovskaya Street was caused by a Ukrainian drone that crashed into a building. There were no injuries, and emergency services are on the scene.



The video shows the scene of the explosion: shards of… pic.twitter.com/0NgRMkgvfB — Gerhard Torges 📯-  – Слава🇺🇦Україні Δ – #NAFO (@gtorges) May 4, 2026

Atacul pare să fie unul dintre cele mai semnificative lovituri asupra zonei rezidențiale din centrul Moscovei, având loc la aproximativ șapte kilometri vest de Piața Roșie din centrul orașului și la trei kilometri de clădirea Ministerului Apărării din Rusia.

Turnul Mosfilm este situat într-un cartier de elită din oraș, aproape de ambasade și reședințe diplomatice.

Vladimir Putin a vorbit la telefon miercurea trecută cu Donald Trump, iar Kremlinul a spus că președintele rus a propus un armistițiu în războiul din Ucraina pentru ziua de 9 mai, când Rusia sărbătoreşte victoria sovietică asupra Germaniei naziste.

Ucraina a cerut apoi clarificări SUA privind armistițiul cerut de Rusia, întrebând dacă e vorba de „câteva ore de securitate pentru o paradă la Moscova sau ceva mai mult?”. Parada va avea loc într-o variantă mult redusă, fără echipamente militare,

Rusia a raportat de când a început războiul în Ucraina mai multe atacuri cu drone împotriva Moscovei, deși capitala este bine apărată împotriva amenințărilor aeriene. Capitala rusă a suferit rareori daune la infrastructura civilă, în ciuda intensificării atacurilor ucrainene din ultimele câteva luni.