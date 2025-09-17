O europarlamentară din Italia riscă să fie judecată în Ungaria. Care sunt grupurile din PE ce susțin ridicarea imunității

Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (JURI) este de aşteptat să recomande, săptămâna viitoare, ridicarea imunităţii eurodeputatei italiene Ilaria Salis (grupul Stângii), plenul legislativului Uniunii Europene urmând să decidă la începutul lunii octombrie dacă fosta activistă va putea răspunde în faţa justiţiei în Ungaria, relatează miercuri Euractiv, preluat de Agerpres.

În 23 septembrie, JURI ar urma să recomande ridicarea imunităţii eurodeputatei italiene. Atât grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR, din care face parte partidul Fratelli d’Italia, al premierului italian Giorgia Meloni), cât şi grupul Partidului Popular European (PPE) susţin ridicarea imunităţii lui Salis.

În iunie acest an, atunci când JURI a amânat votul privind imunitatea, eurodeputata Silvia Sardone, din grupul „Patrioţi pentru Europa” (la care este afiliat şi partidul Fidesz, al premierului ungar Viktor Orban), a afirmat că este „stânjenitor să vezi că Stânga este dispusă să facă orice pentru a o împiedica pe Salis să facă obiectul unui proces”.

Ilaria Salis (40 de ani) a fost arestată în februarie 2023 la un miting în Budapesta după o confruntare cu manifestanţi de extremă dreapta. Ea a stat deja mai mult de un an într-o închisoare din Ungaria în condiţii foarte dure şi riscă 11 ani de închisoare dacă judecătorii vor da curs cererii procurorilor.

Eurodeputata a fost eliberată atunci când a obţinut un mandat de membră a Parlamentului European la alegerile desfăşurate în iunie anul trecut.

Imagini de la sfârşitul lui ianuarie 2024 cu Ilaria Salis, cu mâinile şi picioarele prinse în lanţuri în timp ce era transportată la tribunal, au apărut pe primele pagini ale ziarelor italiene şi au determinat Italia să protesteze.

Cazul a stârnit reacţii la cel mai înalt nivel: şefa guvernului italian Giorgia Meloni l-a contactat telefonic pe omologul său Viktor Orban, iar ambasadorul Ungariei a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe italian pentru a da explicaţii acestui tratament considerat „nepotrivit”.