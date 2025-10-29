O femeie a plecat într-o croazieră de lux, iar vasul a uitat-o pe o insulă tropicală. Ea a fost găsită moartă

O femeie în vârstă de 80 de ani, care plecase într-o croazieră de lux de 60 de zile în jurul Australiei, a fost găsită moartă după ce a fost lăsată în urmă de navă pe o insulă tropicală, transmite CNN.

Pasagera a fost dată dispărută autorităților sâmbătă seara, după ce echipajul navei de croazieră Coral Adventurer, care activează de peste 40 de ani și oferă croaziere în jurul Australiei și nu numai, a constatat că nu se afla la bord.

Nava acostase sâmbătă dimineață pe Insula Lizard, o insulă turistică situată la aproximativ 30 de kilometri de coasta Queenslandului, cunoscută pentru frumusețea sa naturală și cazarea de lux.

Potrivit anchetatorilor, femeia făcuse sâmbătă o drumeție pe Insula Lizard, aflată la 250 km nord de Cairns, alături de alți pasageri ai vasului Coral Adventurer, însă se crede că s-a depărtat de grup pentru a se odihni. Vasul a părăsit insula în jurul apusului, dar s-a întors câteva ore mai târziu, după ce echipajul a realizat că femeia lipsește.

O amplă operațiune de căutare a dus la descoperirea cadavrului acesteia duminică dimineața.

Poliția din Queensland a confirmat că trupul femeii a fost găsit duminică dimineață pe Insula Lizard și a descris moartea acesteia ca fiind „bruscă, dar nu în condiții suspecte”.

Nu este clar când a murit și nici de ce nimeni nu a observat că nu se afla la bordul ambarcațiunii când aceasta a plecat de pe Insula Lizard.

Autoritatea Australiană pentru Siguranță Maritimă (AMSA) a anunțat că a deschis o anchetă, care va include „circumstanțele în care pasagerul s-ar putea să nu fi fost luat în considerare în timpul îmbarcării”.



Coral Adventurer, cu o capacitate de 120 de pasageri și 46 de membri ai echipajului, părăsise portul Cairns cu doar o zi mai devreme, pe 24 octombrie.

Insula Lizard a fost una dintre primele opriri ale croazierei în valoare de 50.000 de dolari americani, care duce pasagerii în jurul țării, prin extremitatea nordică a Capului York, către coasta de vest a Australiei.

Operatorul de croazieră Coral Expeditions promovează Insula Lizard ca un loc unde pasagerii pot înota, face snorkeling sau pot face o drumeție până la „Cook’s Look” pentru priveliști panoramice.