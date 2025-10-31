O firmă fondată de 3 studenți care au renunțat la facultate a ajuns să valoreze 10 miliarde de dolari în doar 2 ani

Tineri jucându-se pe Xbox în una dintre pauzele unei conferințe tech ce a avut loc anul acesta la San Francisco (imagine ilustrativă), FOTO: Shutterstock

Mercor, un startup care a devenit un element esențial în ecosistemul ce contribuie la îmbunătățirea celor mai performante modele de inteligență artificială (AI), a finalizat un nou acord de finanțare care evaluează compania la 10 miliarde de dolari, relatează The Wall Street Journal, citând surse familiare cu situația.

Valoarea de 10 miliarde de dolari este de cinci ori mai mare decât cea pe care o avea compania în februarie, înainte să se orienteze spre unul dintre cele mai profitabile domenii ale „boom”-ului inteligenței artificiale: angajarea a mii de profesioniști din mediul corporatist pentru a antrena chiar sitemele care, într-o zi, ar putea să le înlocuiască sau să le completeze activitatea.

Mercor, a cărui listă de clienți include nume grele din domeniul AI precum Anthropic și OpenAI, urmează să atragă alte 350 de milioane de dolari, potrivit surselor WSJ. Fondată împreună în 2023 de trei foști studenți care au renunțat la facultate, Mercor coordonează 30.000 de colaboratori la nivel global, care etichetează imagini, scriu propoziții și oferă feedback de specialitate pentru a ajuta chatboții bazați pe AI să învețe să „gândească” și să vorbească asemenea oamenilor.

WSJ notează că ascensiunea rapidă a startup-ului subliniază „febra investițiilor” în AI care a cuprins firmele de capital de risc, unde investitorii sunt nerăbdători să ofere finanțare fondatorilor la evaluări uriașe, de teama de a nu rata următorul gigant tehnologic din domeniu.

Cei trei fondatori ai Mercor au puțin peste 20 de ani

Brendan Foody, directorul general în vârstă de 22 de ani al Mercor, i-a cunoscut pe ceilalți doi fondatori ai companiei, Adarsh Hiremath și Surya Midha, pe când erau în liceu, în zona golfului San Francisco. Hiremath este directorul tehnologic al Mercor, iar Midha a anunțat la începutul acestei luni că va face tranziția de la funcția de director operațional la cea de președinte al Consiliului de Administrație.

Toți cei trei cofondatori au renunțat la facultate pentru a fonda Mercor. La scurt timp după ce au părăsit școala, au devenit bursieri Thiel, un program creat de investitorul Peter Thiel, care finanțează companii fondate de tineri ce renunță la facultate.

Mercor a început inițial ca un startup din domeniul resurselor umane și al recrutării. Folosea inteligența artificială pentru a automatiza analizarea CV-urilor, a evalua aplicanții și a-i potrivi cu cele mai bune roluri pentru ei și companie. Se concentra în special pe locuri de muncă tehnice, de la ingineri software până la matematicieni.

Ca parte a acestei activități, compania a construit o rețea vastă de lucrători specializați, de care marile companii de AI s-au arătat tot mai dornice să beneficieze pentru a antrena chatboți tot mai sofisticați și pentru a ține pasul în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Pentru a răspunde nevoilor acestor companii, Mercor și-a extins rețeaua de colaboratori pentru a include avocați, medici, bancheri și jurnaliști. Pentru a sprijini această schimbare strategică, Mercor l-a recrutat în mai pe fostul director de produs al Uber, Sundeep Jain, ca primul său președinte.

Compania a fost ajutată indirect de gigantul condus de Mark Zuckerberg

Mercor a avut parte și de un impuls indirect, după ce Meta Platforms, compania fondată și condusă de Mark Zuckerberg, a plătit în iunie 15 miliarde de dolari pentru o participație de 49% în Scale AI, unul dintre cele mai cunoscute startup-uri specializate în etichetarea datelor.

Această tranzacție a împins valoarea Scale AI la un nivel uimitor de 29 de miliarde de dolari. În cadrul acordului, cofondatorul și directorul general al companiei, Alexandr Wang, s-a mutat la gigantul rețelelor sociale pentru a contribui la conducerea eforturilor sale în domeniul AI.

Însă unii dintre clienții și concurenții Scale și-au exprimat îngrijorarea cu privire la capacitatea startup-ului de a rămâne neutru și de a proteja datele clienților după investiția Meta.

Drept urmare, acordul s-a dovedit un mare avantaj pentru rivalul său Mercor: veniturile companiei fondate de studenți s-au cvadruplat de la investiția Meta în Scale, potrivit surselor WSJ.