O importantă voce pentru drepturile pacienților cu arsuri cere ca folosirea artificiilor în spații închise să fie interzisă în Europa: „Prea multe vieți tinere au fost afectate iremediabil”

Asociația europeană care luptă pentru drepturile pacienților cu arsuri cere interzicerea completă, pe continent, a folosirii artificiilor și materialelor pirotehnice în spații închise, într-un apel adresat șefilor de stat și de guvern, autorităților locale și tuturor cetățenilor Europei.

Apelul vine după recenta tragedie produsă în noaptea de anul nou într-un bar din stațiunea elvețiană Crans Montana, soldată cu moartea a 40 de tineri și rănirea a peste 100. „Incendiul a cuprins rapid barul aglomerat Le Constellation și se crede că a fost declanșat de artificii sau scântei folosite în interior, care au intrat în contact cu materiale inflamabile, provocând un fenomen de tip flashover aproape instantaneu și mortal. Multe dintre victime au fost tineri și minori; zeci de persoane se află în continuare în stare critică în unități specializate pentru tratarea arsurilor, din mai multe țări.”

Asociația europeană pentru drepturile pacienților cu arsuri – un ONG fondat acum mai bine de 4 decenii de specialiști în tratarea arsurilor – subliniază că tragedia din Elveția nu a fost un „eveniment izolat”, amintind și de incendiile din cluburi din Volendam (2001), București (2015) și Kocani (2025).

„Această catastrofă nu este un eveniment izolat. În ultimele decenii, incidente repetate legate de utilizarea materialelor pirotehnice în interior și de practici festive nesigure au provocat pierderi devastatoare de vieți omenești în spații publice din întreaga Europă”, spun reprezentanții Asociației europene care luptă pentru drepturile pacienților cu arsuri.

„Aceste tragedii au o cauză comună”

Aceste tragedii, arată reprezentanții ONG-ului, au o cauză comună: „utilizarea dispozitivelor pirotehnice în spații închise în care se adună oameni, adesea fără o evaluare adecvată a riscurilor, fără sisteme de stingere a incendiilor sau fără căi de evacuare sigure”.

„Deși efectele pirotehnice sunt adânc înrădăcinate în tradițiile culturale și festive, nu trebuie să așteptăm următoarea tragedie pentru a acționa. Există alternative sigure, iar împreună putem proteja vieți fără a compromite celebrarea”, spun aceștia.

În aceste condiții, reprezentanții ONG-ului cer factorilor de decizie politică din Europa „să acționeze ferm și colectiv pentru a se asigura că generațiile viitoare sunt protejate”.

„Le datorăm acest lucru victimelor și famililor lor – precum și tuturor cetățenilor Europei – pentru a transforma această interdicție în realitate. Focul nu face diferența între celebrare și catastrofă. Prea multe vieți — în special vieți tinere — au fost iremediabil afectate de dezastre provocate de incendii, complet evitabile, în spații de divertisment și sociale”, arată ei.

Asociația europeană care luptă pentru drepturile pacienților cu arsuri a lansat și o petiție online pentru interzicerea artificiilor în spații publice închise, ce poate fi citită și semnată aici.

Asociația europeană care luptă pentru drepturile pacienților cu arsuri este o organizație non-profit fondată în anul 1981 de specialiști în tratarea arsurilor, cu scopul de a promova cooperarea europeană în îngrijirea arsurilor. Activitatea sa se concentrează pe prevenție, cercetare, educație (asistență medicală și reabilitare), planificarea intervențiilor în caz de dezastre și schimbul de cunoștințe la nivel european.