„O încercare de a reduce la tăcere adevărul”. MAE reacționează la decizia Rusiei de a-l aresta în lipsă pe jurnalistul român Mircea Barbu

Ministerul român al Afacerilor Externe (MAE) numește arestarea de către Rusia a jurnalistului român Mircea Barbu „un atac flagrant asupra libertății presei”, menționând că autoritățile rămân solidare cu jurnaliștii care „se confruntă cu persecuția”. Premierul Marcel Ciolacu a reacționat și el, într-o postare pe Facebook, în care condamnă decizia autorităților ruse.

„Mandatul de arest emis de o instanță rusă pentru jurnalistul român Mircea Barbu și alți jurnaliști străini este un atac flagrant asupra libertății presei. Incriminarea presei independente este o încercare de a reduce la tăcere adevărul. Suntem solidari cu toți jurnaliștii care se confruntă cu persecuția”, transmite MAE, într-o postare pe contul oficial de pe rețeaua X.

The arrest warrant issued by a Russian court for 🇷🇴 journalist @_mirceabarbu and other foreign journalists is a blatant attack on press freedom. Criminalizing independent media is an attempt to silence the truth. We stand in solidarity with all journalists facing persecution.