O investigație jurnalistică din Republica Moldova câștigă în premieră „European Press Prize”, cea mai importantă distincție europeană în jurnalism

În slujba Moscovei”, o investigație sub acoperire realizată de Ziarul de Gardă (ZdG) din Republica Moldova și semnată de jurnalistele Măriuța Nistor și Natalia Zaharescu, a obținut „European Press Prize” (Premiul European pentru Presă), cea mai importantă distincție europeană în jurnalism, la categoria „Jurnalism de investigație”.

Investigația Ziarului de Gardă din Chișinău a obținut, de altfel, și marele premiu („Superscrierea anului”) la gala Premiilor Superscrieri 2025, organizată luni la București.

Este pentru prima dată când o investigație jurnalistică din R. Moldova, o echipă de jurnaliști din R. Moldova și o instituție media din R. Moldova obțin această distincție europeană în jurnalism, notează publicația Ziarul de Gardă.

În slujba Moscovei. Investigație sub acoperire – de Măriuța Nistor, Natalia Zaharescu (Ziarul de Gardă) – a documentat timp de mai multe luni modul în care rețeaua lui Ilan Șor, oligarhul moldovean care a fugit la Moscova pentru a scăpa de pușcărie, și a racolat oameni care să servească intereselor Rusiei în Republica Moldova. Scopul rețelei era compromiterea referendumului pro-UE și a președintei pro-europene Maia Sandu.

„O investigație sub acoperire uluitoare”

„Această poveste investighează influența Rusiei asupra alegerilor prezidențiale și a referendumului privind integrarea europeană, desfășurate în Republica Moldova în octombrie și noiembrie 2024. Federația Rusă a acționat în Moldova printr-o rețea formată din zeci de mii de persoane, coordonată de la Moscova de oligarhul Ilan Șor. În acest material, Ziarul de Gardă demonstrează această intervenție masivă în alegerile din Moldova, infiltrându-se în rețeaua lui Șor și documentând activitățile din interior, folosind camere ascunse și identități false”, descriu organizatorii „European Press Prize” investigația ZdG.

„O investigație sub acoperire uluitoare, care arată cum banii rusești și rețelele de influență au operat în Moldova – plătind oamenii în numerar pentru a participa la mitinguri și pentru a vota împotriva candidatei pro-UE Maia Sandu”, au remarcat membrii juriului care au decis investigația câștigătoare.

Despre European Press Prize

Câștigătorii „European Press Prize” au fost anunțați miercuri seară, într-o ceremonie organizată la Bari, în Italia.

La categoria „Jurnalism de Investigație” au fost nominalizate cinci materiale de presă. Investigația ZdG sub acoperire „În slujba Moscovei” a concurat cu alte patru articole, realizate de echipe de jurnaliști din țările europene: „Cabana lui Bismarck în pădure”, „Prețuri mortale – cum alimentează marile companii farmaceutice inegalitatea în Europa”, „De la munca copiilor în mine – la mașina ta electrică” și „Bătălia tăcută dintre Putin și Occident pentru o conductă de petrol esențială”.

Procesul de selecție a câștigătorilor și finaliștilor din acest an a început încă din octombrie anul trecut, când s-au deschis înscrierile pentru European Press Prize. Din cei peste 800 de aplicanți din 44 de țări, în aprilie au fost anunțați cei 25 de finaliști, câte cinci pentru fiecare categorie: Reportaj, Inovație, Jurnalism de Investigație, Jurnalism despre Migrație, Discurs Public.

Fiecare premiu are o valoare de 10.000 de euro, „sumă care, acolo unde este posibil, urmează să fie folosită pentru un proiect personal ce poate, la rândul său, contribui la îmbogățirea practicii jurnalistice”, au transmis organizatorii „European Press Prize”.

European Press Prize celebrează cele mai înalte realizări în jurnalismul european. Premiul este posibil datorită sprijinului mai multor fundații și organizații care promovează jurnalismul de calitate în Europa: Democracy and Media Foundation, iMEdD – Incubator pentru Educație și Dezvoltare în Media, Fundația Jyllands-Posten, Media Development Investment Fund, Politiken Foundation, The Scott Trust, The Irish Times Trust Limited și Stichting Veronica. De asemenea, Premiul pentru Jurnalism despre Migrație este susținut de Robert Bosch Stiftung.

Cu doar două zile în urmă, investigația a primit și marele premiu la „Superscrieri”, unul dintre cele mai importante concursuri de materiale jurnalistice din România. Articolul a obținut locul I și la categoria „Cea mai bună investigație jurnalistică a anului 2024” din cele două țări. Totodată, jurnalista ZdG Măriuța Nistor, una din autoarele investigației, a devenit câștigătoarea Bursei Superscrieri – Ion Rațiu pentru jurnalism de investigație.