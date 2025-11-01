O judecătoare a reclamat la 112 că a fost agresată fizic de soţul ei, într-un imobil din București / Bărbatul este poliţist

Femeia în vârstă de 32 de ani a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresată fizic de către soţul său, la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei. La faţa locului, poliţiştii au constatat că femeia avea urme de violenţă pe corp, potrivit Poliţiei Capitalei, citată de News.ro.

„La data de 24 octombrie 2025, în jurul orei 09.15, poliţiştii Secţiei 5 din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 32 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată fizic de către soţul său, la o adresă din Sectorul 1 al Capitalei. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la adresa indicată, unde au luat legătura cu apelanta”, a transmis, sâmbătă, Poliţia Capitalei.

Femeia, care, potrivit unor surse judiciare citate de News.ro este judecătoare la Cornetu, a relatat că, în urma unui conflict spontan cu soţul său, un polițist în vârstă de 33 de ani, ar fi fost agresată fizic de către acesta.

„În urma verificărilor, s-a constatat că femeia prezintă urme de violenţă şi a fost solicitat un echipaj medical, însă persoana vătămată a refuzat îngrijirile medicale. De asemenea, în cauză a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă persoana vătămată a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu. Totodată, femeia şi-a rezervat dreptul de a depune plângere prealabilă”, a mai transmis Poliţia.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie.