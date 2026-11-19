O jurnalistă a agenției Bloomberg a fost exclusă de Beijing de la reuniunea trilaterală Xi Jinping – Donald Trump – Vladimir Putin după ce i-a adresat președintelui SUA o întrebare despre fostul director general al Nvidia, Jensen Huang.

Potrivit CNN și New York Times, întrebarea a fost „strigată” în timpul bilateralei de joi dimineață dintre Donald Trump și președintele Chinei Xi Jinping.

Întrebarea a fost: „Domnule președinte Trump, a fost Jensen Huang neloial față de Statele Unite?”.

Casa Albă, scrie CNN, a făcut eforturi pentru a obține participarea jurnalistei, dar oficialii chinezi nu au cedat.

Guvernul chinez le-a spus jurnaliștilor că „strigarea” întrebărilor este considerată extrem de nepoliticoasă.

Jensen Huang, cofondatorul și una dintre cele mai influente figuri din industria globală a inteligenței artificiale, a demisionat săptămâna trecută din funcțiile de președinte, director general și membru al consiliului de administrație al Nvidia.

Plecarea sa a venit pe fondul dezvăluirilor privind o relație extraconjugală cu Alice Huang, directoare a companiei Megaspeed International din Singapore, suspectată de serviciile de informații americane că ar fi fost recrutată de Beijing pentru a colecta informații despre șeful gigantului AI și pentru a facilita accesul Chinei la cipuri americane restricționate.

Președintele SUA a dezvăluit că a discutat „pe scurt” cu Xi Jinping despre fostul șef Nvidia, Jensen Huang, care a demisionat în urma unui scandal amoros cu o presupusă spioană chineză.

„Nu am dezbătut subiectul. Poate am făcut doar o scurtă referire la el, pentru că este o adevărată tragedie. Este o tragedie. Este un om atât de strălucit”, a spus Donald Trump despre discuția sa cu Xi Jinping, într-un interviu difuzat miercuri seară în emisiunea „The Ingraham Angle” de la Fox News, potrivit BBC.

În cadrul aceluiași interviu, Donald Trump i-a luat apărarea fostului lider al Nvidia.

„Trebuie să avem grijă de geniile noastre; apropo, nu avem prea multe. Când avem oameni străluciți ca Jensen, nu putem spune: «Oh, știți, a făcut asta sau aia». Trebuie să avem grijă de ei”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Nu este prima dată când liderul de la Casa Albă îl susține public pe fostul șef Nvidia: luni, înainte de a pleca spre China, Trump a declarat că „nu l-ar deranja” ca Huang să fie repus în funcție și a pus sub semnul întrebării informațiile potrivit cărora Alice Huang ar fi o spioană a Beijingului.