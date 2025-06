O navă uriașă care transporta mașini electrice s-a scufundat după ce a ars în larg timp de 3 săptămâni – VIDEO

O navă cargo care a luat foc în largul coastei Alaskăi s-a scufundat în Oceanul Pacific, după ce a ars timp de trei săptămâni, ducând la fund cu ea miile de mașini electrice aflate în cală, relatează The New York Post și The New York Times.

Nava „Morning Midas” s-a scufundat la 667 kilometri de țărm, după ce a suferit avarii cauzate atât de incendiu, cât și de vremea severă, potrivit unui comunicat al companiei Zodiac Maritime, administratorul navei. Acesta a precizat că niciunul dintre bunurile transportate nu a fost salvat înainte ca nava să se scufunde.

Nava cu o lungime de aproximativ 183 de metri transporta 70 de vehicule electrice, 681 de mașini hibrid și peste 2.000 de vehicule convenționale, potrivit Gărzii de Coastă a SUA. La bord se aflau și peste 1.800 de tone metrice de combustibil naval, existând astfel riscul unui deversări de petrol.

Garda de Coastă a transmis într-un comunicat că până marți nu existau semne vizibile de poluare. Două remorchere de salvare au rămas în apropierea locului unde s-a scufundat nava pentru a monitoriza eventuale scurgeri sau resturi, iar o altă navă se află în drum spre zonă pentru a proteja mediul marin, a precizat Zodiac Maritime.

Membrii echipajului navei au fost salvați

Toți cei 22 de membri ai echipajului de pe „Morning Midas” au evacuat nava la bordul unei bărci de salvare și au fost recuperați de o altă navă comercială la scurt timp după izbucnirea incendiului, pe 3 iunie, când nava se afla la aproximativ 1.930 de kilometri de Anchorage.

Nava se afla în cursul unei călătorii din China către Mexic. Fumul a început să se ridice de pe o punte unde erau transportate vehicule electrice, iar echipajul a trimis un semnal de urgență după ce nu a reușit să controleze incendiul.

Vasele de stingere a incendiilor și de salvare au ajuns la „Morning Midas” la o săptămână după izbucnirea focului, care s-a stins înainte ca nava să se scufunde definitiv.

Liberia, țara sub pavilionul căreia naviga vaporul, va desfășura o anchetă privind cauzele incendiului, în timp ce Zodiac Maritime va efectua o investigație separată. Majoritatea vehiculelor de la bord erau produse în China și urmau să ajungă în Mexic.

Incendiul de la bordul navei ridică îngrijorări legate de transportarea mașinilor electrice

The New York Post notează că scufundarea ridică semne de întrebare legate de pericolele asociate bateriilor de litiu-ion, utilizate de regulă în vehiculele electrice.

În urmă cu doar două săptămâni, compania de taxiuri electrice Waymo a fost nevoită să suspende serviciul mașinilor sale electrice autonome din centrul orașului Los Angeles, după ce protestatari anti-ICE (Agenția pentru Imigrare și Vamă din SUA) au incendiat cinci dintre vehiculele sale.

Polițiștii au avertizat locuitorii să evite grămezile de metal topit, deoarece bateriile pot elibera gaze toxice, precum fluorura de hidrogen, atunci când iau foc.

În 2022, o navă cargo de 60.000 de tone numită „Felicity Ace”, care transporta mii de mașini de lux, s-a scufundat în Oceanul Atlantic după ce un incendiu la bord a ars aproape o săptămână.

Experții angajați pentru salvarea navei au declarat că numărul mare de baterii litiu-ion a contribuit probabil la răspândirea incendiului și la faptul că acesta a continuat să ardă mult timp.