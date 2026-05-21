O nouă autostradă în România reînvie după ce a fost abandonată de pe vremea Bechtel. Va costa 1,5 miliarde de euro

Autostrada Brașov – Făgăraș, un segment care face parte din originala Autostradă a Transilvaniei începută și ulterior abandonată de către constructorul Bechtel, e cu un pas mai aproape de a fi realizată. Compania de Administrare a Drumurilor a aprobat Studiul de Fezabilitate și a stabilit următorii pași.

„În urmatoarea perioadă documentația va parcurge etapele de analiză în cadrul CTE al Ministerului Transporturilor și Consiliului Interministerial iar ulterior se va supune aprobării Executivului Hotărărea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici”, transmite CNAIR.

Noua autostradă are o rată de rentabilitate (RIRE) de 13,10 %, „ceea ce justifică realizarea celorlalte etape de proiectare (PAC și PTE) în cadrul actualului contract și permite ca ulterior să fie lansată direct licitația pentru contractul necesar execuției lucrărilor (FIDIC Roșu)”, potrivit companiei.

Construcția Autostrăzii Brașov-Făgăraș se ridică la o valoarea totală de 7,74 miliarde lei (fără) TVA, adică aproape 1,5 miliarde de euro.

Traseul autostrăzii Brașov – Făgăraș / Sursă: CNAIR

Autostrada va avea o lungime de 49,3 km, iar pe traseul ei vor fi construite:

3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord si Șercaia),

49 poduri, pasaje și viaducte,

un spatiu de servicii tip S3,

o parcare de scurtă durată,

un Centru de Întreținere și Coordonare.

2 tuneluri de tip cut and cover și o structură tip polată (cele trei structuri, cu o lungime cumulată de 800 de metri, vor avea și rol de ecoducte).

Autostrada Transilvania și abandonul Bechtel

Autostrada Brașov – Făgăraș făcea parte original din Autostrada Transilvania care trebuia să pornească de la Brașov, să ajungă pe la Făgăraș, Târgu Mureș și pe lângă Cluj Napoca, iar la final să „iasă” din țară pe la Borș, lângă Oradea.

Pentru acel proiect, lung de 415 km, România condusă de guvernul Adrian Năstase a semnat în 2003 un contract cu compania americană Bechtel la un cost inițial estimat la 2,2 miliarde de euro.

Contractul a fost atribuit direct, fără licitație publică, fapt ce a atras critici aspre din partea Comisiei Europene. Din cauza problemelor constante de finanțare, a renegocierilor și a blocajelor birocratice, americanii au reușit să finalizeze în 10 ani doar 52 de kilometri (între Câmpia Turzii și Gilău) și să execute parțial lucrări pe alte segmente, cum este faimosul viaduct ce a stat mult timp abandonat lângă Suplacu de Barcău.

În 2013, contractul a fost oficial reziliat, statul român plătind penalități uriașe, iar proiectul a fost fragmentat în loturi mici și scos la licitație bucată cu bucată.

În prezent, autostrada reprezintă o succesiune de porțiuni finalizate și șantiere active, operată de diverși constructori autohtoni și străini. Rețeaua utilizabilă măsoară aproximativ 130 km deschiși traficului, împărțiți în principal între sectoarele Târgu Mureș – Nădășelu și zona de graniță de la Biharia – Borș.

Cu toate acestea, deși unele tronsoane au fost revitalizate și rescoase la licitație, bucata de la Brașov și Făgăraș a fost pentru mult timp uitată. Abia în 2021 a început un contract pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate.

Autostrada Transilvania (cu albastru), așa cum apărea ea în planurile vechi

Autostrada Transilvania, inaugurări așteptate pentru 2026

Anul 2026 ar putea însemna o serie de inaugurări importante pentru Autostrada Transilvania

Finalizarea anticipată a lotului 3C2 Chiribiș-Biharia va permite circulația pe Autostrada Transilvania-A3, fără întrerupere, de la Borș II, la frontiera cu Ungaria, la Nușfalău (jud. Sălaj), pe o distanță de 74 kilometri, după ce primii 5 kilometri de la Borș la Biharia au fost inaugurați în 2020.

Continuarea autostrăzii și deschiderea traficului spre Suplacu de Barcău va fi posibilă doar pentru că tronsonul adiacent, de la Chirbiș la Suplacu de Barcău (26,35 km), contractat în noiembrie 2023 cu Construcții Erbașu SA pentru circa 884 milioane de lei, are termen de finalizare în acest an și informațiile din teren arată o mobilizare adecvată a constructorului.

Tronsonul următor, cei 13,5 km de la Nușfalău la Suplacu de Barcău, a fost finalizat de o firmă din Turcia și a fost deschis circulației la final de septembrie 2023.

Mai departe, secțiunile Nușfalău – Zalău și Zalău – Poarta Sălajului au fost contractate în aprilie 2025 cu asocierea de firme turcești Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS – Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS, pe suma de 6,62 miliarde de lei (fără TVA). Transformat în euro, valoarea contractului ajunge la circa 1,32 miliarde de euro și va fi gata în 6 ani și jumătate, potrivit contractului, și asta pentru că pe traseu va fi consturit cel mai lung tunel de autostradă din România: tunelul meseș, 2,9 km lungime.

Mai departe, de la Poarta Sălajului până la Nădășelu (la vest de Cluj Napoca), secțiunile sunt în execuție și au și ele șanse să fie gata de deschidere în 2026.

Odată finalizate aceste loturi, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aproximativ 155 de km din Autostrada Transilvania, din apropiere de Zalău și până la Târgu Mureș.