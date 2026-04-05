VIDEO Surpriză pe Autostrada Transilvania: Un tronson abandonat de Bechtel are șanse să fie gata în acest an, înainte de termenul oficial

Anul 2026 ar putea însemna o serie de inaugurări importante pentru Autostrada Transilvania, iar un tronson, în special, are șanse să fie gata înainte de termen. Va permite șoferilor circulația pe autostradă fără întrerupere pe o distanță de 74 kilometri, de la Nușfalău, județul Sălaj, la Borș II, la frontiera cu Ungaria.

„Autostrada A3 Biharia-Chiribiș, poate, poate în 2026?”, se întreabă Asociația Pro Infrastructura care a filmat din dronă cei circa 28,5 km de autostradă în construcție.

„Mobilizarea este excelentă”

Lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii A3 este unul din tronsoanele începute și apoi abandonate de Bechtel în urmă cu mai bine de 13 ani. Are o lungime totală de 28,5 kilometri, iar contractul de 785 de milioane lei a fost semnat în martie 2024 cu Asocierea de constructori români Precon Transilvania-Citadina 98.

„Pare-se că în sfârșit iese soarele și pe strada A3 dintre Biharia (Oradea Nord) și Chiribiș. Mobilizarea este excelentă și, deși sunt mici, există șanse să putem circula pe cei 28,55 kilometri în decembrie 2026, înainte de termenul oficial, mai 2027”, notează Pro Infrastructura.

„Chiar dacă antreprenorul Precon (grup Selina) nu ar reuși performanța inaugurării în 2026, în ritmul actual se poate încadra liniștit în termenul contractual asumat. Progresul la terasamente este foarte bun. Nu avem structuri-mamut, însă sunt numeroase și migăloase. Posibila deschidere din decembrie 2026 depinde strict de forța și numărul echipelor de fierari-betoniști ale constructorului”, detaliază organizația civică ce monitorizează implementarea marilor proiecte de infrastructură din țară.

A3 Chiribiș – Biharia

Lucrările pe sectorul A3 Chribiș – Biharia au început în iulie iulie 2025, după mulți ani în care autoritățile de la Transporturi au încercat să contracteze finalizarea segmentului.

Tronsonul Biharia – Chiribiș este unul dintre loturile începute încă de pe vremea contractului cu Bechtel, dar care a fost abandonat ulterior la un stadiu fizic de circa 5%, cu unele pile și structuri ridicate și rămase nefolosite pe traseu.

Lungime : 28,5 km

: 28,5 km Constructori : Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98

: Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98 Valoare : 785 milioane euro

: 785 milioane euro Contract semnat : martie 2024

: martie 2024 Lucrări începute: iulie 2025 (parțial)

iulie 2025 (parțial) Termen : 18 luni execuție (mai 2027)

: 18 luni execuție (mai 2027) Finalizare posibilă: T4 2026 – T1 2027

Autostrada Transilvania, tronsoanele de la graniță până la Suplacu de Barcău, Nușfalău și mai departe la Cluj-Napoca

Finalizarea lotului 3C2 Chiribiș-Biharia va permite circulația pe Autostrada Transilvania-A3, fără întrerupere, de la Borș II, la frontiera cu Ungaria, la Nușfalău (jud. Sălaj), pe o distanță de 74 kilometri, după ce primii 5 kilometri de la Borș la Biharia au fost inaugurați în 2020.

Continuarea autostrăzii și deschiderea traficului spre Suplacu de Barcău va fi posibilă doar pentru că tronsonul adiacent, de la Chirbiș la Suplacu de Barcău (26,35 km), contractat în noiembrie 2023 cu Construcții Erbașu SA pentru circa 884 milioane de lei, are termen de finalizare în acest an și informațiile din teren arată o mobilizare adecvată a constructorului.

Tronsonul următor, cei 13,5 km de la Nușfalău la Suplacu de Barcău, a fost finalizat de o firmă din Turcia și a fost deschis circulației la final de septembrie 2023.

Mai departe, secțiunile Nușfalău – Zalău și Zalău – Poarta Sălajului au fost contractate în aprilie 2025 cu asocierea de firme turcești Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS – Ozaltin Insaat Ticaret VE Sanayi AS, pe suma de 6,62 miliarde de lei (fără TVA). Transformat în euro, valoarea contractului ajunge la circa 1,32 miliarde de euro și va fi gata în 6 ani și jumătate, potrivit contractului.

Mai departe, de la Poarta Sălajului până la Nădășelu (la vest de Cluj Napoca), secțiunile sunt în execuție și au și ele șanse să fie gata de deschidere în 2026. Odată finalizate aceste loturi, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe aproximativ 155 de km din Autostrada Transilvania, din apropiere de Zalău și până la Târgu Mureș.