Parlamentul înființează o comisie specială împotriva violenței asupra femeilor. Alina Gorghiu: „Vreau să explicăm clar ce înseamnă femicidul”

Comisia specială „România fără violență” va fi condusă de deputata PNL Alina Gorghiu și va funcționa cel puțin un an. Înființarea comisiei a fost susținută cu semnăturile a 222 de parlamentari. Urmează ca aceasta să fie și aprobată oficial de Birourile Permanente Reunite (BPR) ale Parlamentului.

„În premieră, Parlamentul constituie Comisia specială «România fără violență». Au fost înregistrate 222 semnături, din toate grupurile parlamentare, pentru constituirea Comisiei speciale comune «România fără violență». Este cel mai mare număr de semnături pentru înființarea unei comisii speciale. Au fost depuse toate documentele pentru constituirea acestei comisii formate din 25 de membri ai Parlamentului. Comisia va funcționa timp de un an, cu posibilitatea prelungirii”, a transmis Alina Gorghiu, care a preluat conducerea acestei comisii.

„Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii uciși, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient”

Constituirea acestei comisii este „un pas necesar pentru o Românie care își protejează mai bine cetățenii”, afirmă deputata, spunând că misiunea comisiei speciale este „analizarea legislației, avizarea inițiativelor aflate în dezbatere și propunerea de măsuri noi pentru combaterea violenței domestice și a violenței de gen”. „În România nu mai băgăm violența sub preș! Zilnic vedem tragedii: femei agresate, copii uciși, familii distruse. Ce avem acum nu este suficient. Comisia nu va avea tabuuri: aici vor fi ascultate victimele, ONG-urile și specialiștii”.

Peste 61.000 de cazuri de violență domestică în prima jumătate a anului

Gorghiu citează date furnizate de Poliția Română și precizează că peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică au avut loc în primele șase luni ale anului, în timp ce numărul cazurilor de nerespectare a ordinelor de protecție a avut o creștere de 110,9% în ultimii patru ani.

Din datele transmise de Poliţie, în 1.248 de situaţii, a fost pusă în aplicare măsura de obligare a agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere – „brăţara electronică”. Pe de altă parte, în 4.042 de situaţii, victimele au refuzat măsura de obligare a agresorului de a purta acest dispozitiv.

Conform unui comunicat al Poliţiei Române, citat de HotNews, în prima jumătate a anului în curs poliţiştii au intervenit la 61.431 de cazuri de violenţă domestică, dintre care 30.433 în mediul urban şi 30.998 în mediul rural. De asemenea, poliţiştii au emis 5.956 de ordine de protecţie provizorii, 2.271 dintre acestea fiind transformate în ordine de protecţie de către instanţele de judecată.

„Vreau să explicăm foarte clar în această comisie ce înseamnă femicidul”

Întrebată de HotNews, miercuri, la Parlament dacă în cadrul comisiei se va discuta inclusiv introducerea ca infracțiune a femicidului, Alina Gorghiu a spus că „nu vreau să pun deloc carul înaintea boilor, sunt opinii și opinii referitoare la femicid”.

„Vreau să explicăm foarte clar în această comisie ce înseamnă femicidul, pentru că uciderea unei femei nu înseamnă femicid obligatoriu. Femicid înseamnă ucidere pe criterii de ură, de gen. De aceea, dacă vă uitați acum în Codul Penal, o să observați agravantele de la omor, care acoperă în mare măsură cazurile acestea de ucidere de femei. Dar este o discuție care împreună cu colegele mele se va face în cadrul comisiei cu specialiștii și vom vedea în ce măsură putem rapid să îmbunătățim legislația”, a declarat Gorghiu.

O petiție semnată de peste 15.000 de oameni a fost trimisă către Guvern, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne în luna august, prin care semnatarii cer autorităților să protejeze femeile: „Nu putem accepta această normalizare a femicidului”, spun semnatarii petiției.

Pe lângă acest demers, senatoarea PSD Victoria Stoiciu lucrează la un proiect de lege pentru a introduce femicidul în Codul Penal.

Victoria Stoiciu a spus la începutul lunii august, contactată de HotNews, că termenul estimat pentru depunerea proiectului este luna octombrie.

„Din iunie și până acum am organizat o consultare cu instituții, ONG-uri, experți etc. și un grup tehnic de lucru din care fac parte ONG-uri și experți. Lucrăm la modificări”, a explicat senatoarea.

Zeci de cazuri de femicid în România de la începutul anului

De la începutul anului, în România cel puțin 35 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri. Cel mai recent, pe 21 august, o femeie în vârstă de 44 de ani a fost înjunghiată mortal de soţul ei, într-un apartament din Craiova.

În luna iunie, mii de persoane au protestat în fața Guvernului pentru a cere autorităților măsuri ferme pentru a preveni violența de gen. „Ne-am săturat de vorbe goale”, „Peste tot poliție, nicăieri justiție”, „Indiferența hrănește violența” și „Sute de femei sunt moarte, asta nu este dreptate” – au fost unele dintre mesajele lor.

Despre acest fenomen s-a pronunţat şi preşedintele Nicusor Dan, care consideră că femicidul este „o problemă gravă” în România şi că statul român „nu dă o impresie de forţă, de fermitate”.