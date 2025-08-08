Va avea România o lege împotriva femicidului? Peste 15.000 de oameni cer statului „să protejeze toate femeile” / Ce spune Ministerul Justiției

O petiție semnată de peste 15.000 de oameni va fi trimisă, la începutul săptămânii viitoare, către Guvern, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne. Semnatarii cer autorităților să protejeze femeile: „Nu putem accepta această normalizare a femicidului”, spun semnatarii petiției. Pe lângă acest demers, senatoarea PSD Victoria Stoiciu lucrează la un proiect de lege pentru a introduce femicidul în Codul Penal.

Petiția este inițiată de grupul civic „Schimbarea suntem NOI”, care se prezintă ca fiind „comunitatea care strigă împotriva femicidului”.

„Într-un an în care România a înregistrat deja 33 de cazuri de femicid, o voce colectivă a început să se ridice. Nu din politică. Nu de la tribuna oficială. Ci de la oameni – femei și bărbați, tineri și vârstnici, din sate și orașe – care au spus «Ajunge»”, conform unuia dintre inițiatorii demersului care a discutat cu HotNews.

„Fiecare viață contează”

Petiția care cere, printre altele, o lege pentru incriminarea femicidului a fost inițiată în mai, după cazul crimei de la Cosmopolis, în urma căreia Teodora Marcu, o tânără mamă, a murit.

„Statul român trebuie să protejeze TOATE femeile – indiferent de statut social, etnie, vârstă, orientare sexuală, dizabilitate, cetățenie sau loc de trai. Nu doar pe acele «cazuri mediatizate». Nu doar pe cele «care strigă tare». Fiecare viață contează”, explică inițiatorii petiției.

În total, cele 15.000 de persoane care au semnat petiția până la ora publicării acestei știri, cer 13 lucruri concrete autorităților, printre care: garanția protecției reale și nediscriminatorii pentru toate femeile; mecanism de urgență 24/7 pentru victime, cu personal specializat; registru public al agresorilor recidiviști; audit al cazurilor soldate cu moartea victimei; raport anual public privind violența domestică și de gen și reformarea modului în care Poliția gestionează abuzul domestic.

Ministrul Justiției „ia în calcul”

Autorii petiției spun că cer „viață, nu statistici, protecție, nu promisiuni, lege, nu tăcere”, iar, în acest context, reamitesc declarațiile ministrului Justiției, Radu Marinescu, care a spus, la finalul lunii iulie, într-o emisiune la Prima News, că autoritățile iau în calcul introducerea în lege a infracțiunii de femicid: „Dar până acum nu există niciun termen, niciun proiect, nicio garanție”, reproșează inițiatorii petiției.

„Săptămâna viitoare, petiția va fi transmisă oficial Guvernului, Ministerului Justiției și MAI, indiferent de câte semnături se mai adaugă. Pentru că 15.000 de oameni înseamnă 15.000 de voci, 15.000 de cereri de viață și demnitate”, au spus reprezentanții demersului pentru HotNews.

Petiția poate fi semnată aici.

Proiect de lege în lucru

Senatoarea și vicepreședinta PSD Victoria Stoiciu a anunțat în luna iunie că lucrează, împreună cu alte colege din Parlamentul României, la un proiect de lege pentru incriminarea femicidului.

„Nu putem să stăm deoparte. Lucrez, împreună cu alte colege parlamentare, la o inițiativă legislativă care va introduce în Codul Penal infracțiunea de femicid. Și, de asemenea, voi veni și cu măsuri de prevenție și combatere a violenței împotriva femeilor”, a anunțat senatoarea.

Victoria Stoiciu a spus vineri, contactată de HotNews, că termenul estimat pentru depunerea proiectului este luna octombrie.

„Din iunie și pana acum am organizat o consultare cu instituții, ONG-uri, experți etc. și un grup tehnic de lucru din care fac parte ONG-uri și experți. Lucrăm la modificări”, a explicat senatoarea.

„Pe lângă introducerea femicidului, mai vrem să operăm și alte schimbări care să protejeze victimele și să prevină femicidul, cum ar fi introducerea unei evaluări obligatorii a riscului în cazurile de violență domestică, continuarea urmăririi penale în cazurile de violență domestică, chiar dacă victima își retrage plângerea, incriminarea separată pentru amenințare, fără plângere prealabila, există inclusiv o propunere să eliminam pedeapsa cu suspendare pentru cine încalcă ordinul de protecție”, a detaliat Victoria Stoiciu stadiul proiectului.

Nicușor Dan: „Vreau să mă implic”

Pe 1 august, președintele Nicușor Dan a spus într-un videoclip publicat pe TikTok că urmează să se implice în perioada următoare în rezolvarea a două fenomene care au loc în România: abuzurile sexuale din universități și cazurile de violență domestică.

„Avem două probleme. Una: lipsa de încredere a victimei față de autoritate. Și doi: lipsa de autoritate a statului român față de agresor. Adică statul român nu impune respect față de agresor, pentru că știu că în multe cazuri nu s-a întâmplat nimic”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a spus că „astea sunt lucrurile pe care vreau să le corectăm și în care vreau să mă implic”.

În descrierea videoclipului publicat pe TikTok, Nicușor Dan a susținut că problema abuzurilor sexuale din universități și cea a violenței domestice sunt două subiecte în care se va implica „mult” în perioada care urmează”

Modelul Italiei: Senatul a adoptat o lege care prevede închisoare pe viață pentru autorii de femicid

Senatul italian a aprobat în 23 iulie, în unanimitate, un proiect de lege privind infracţiunea de femicid.

Proiectul de lege modifică legislaţia penală a Italiei şi pedepseşte cu închisoarea pe viaţă pe oricine provoacă moartea unei femei „prin acte de discriminare sau ură faţă de victimă pentru faptul că este femeie sau dacă actul criminal are ca scop reprimarea exercitării drepturilor, libertăţilor sau personalităţii femeii”.

Camera Deputaţilor, camera inferioară a legislativului italian, urmează să-şi dea avizul final asupra proiectului, care este elaborat în condiţiile în care Italia a suferit o serie de cazuri şocante de femicid în ultimii ani.

Potrivit Ministerului de Interne italian, în 2024 au fost înregistrate 113 femicide, dintre care 99 în context familial sau emoţional. Dintre aceste 99 de femei, 61 au fost ucise de partenerul lor sau de fostul partener.

Și o agenție a statului român cere introducerea femicidului în Codul Penal

Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pledează pentru includerea femicidului în Codul Penal și a atras atenția, după ce în România a fost înregistrat al 33-lea caz de femicid în ultimele 8 luni, că astfel de tragedii pot fi prevenite prin măsuri de protecție eficiente.

„ANES susține ferm necesitatea incriminării femicidului în legislația penală românească – recunoașterea, la nivel juridic, a uciderii unei femei pentru simplul fapt că este femeie. ANES a propus modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin introducerea unei definiții oficiale a femicidului, ca premisă esențială pentru incriminarea acestuia în Codul Penal”, transmite agenția, într-un mesaj pe Facebook.

Zeci de cazuri de femicid în România de la începutul anului

De la începutul anului, în România cel puțin 33 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri.

Cel mai recent a avut loc chiar zilele trecute. O femeie de 28 de ani a fost găsită moartă, marți seară, pe un câmp între două localități din județul Arad, după ce a fost răpită și târâtă cu mașina de fostul partener. Cei doi aveau împreună două fetițe, iar pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu, dar doar pentru protecția copiilor, au declarat surse judicare pentru Agerpres.

În 18 iunie, peste 1.000 de persoane au participat la un protest în fața Guvernului pentru a cere autorităților măsuri ferme pentru a preveni violența de gen, în urma crimei din comuna Lipănești, Prahova, unde o tânără de 22 de ani a fost ucisă de fostul partener, pe stradă, în fața copiilor.

Anterior, în 3 iunie, câteva mii de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pentru a manifesta față de violența împotriva femeilor, după crima din Cosmopolis, și pentru a cere Guvernului măsuri suplimentare pentru protejarea femeilor. „Ne-am săturat de vorbe goale”, „Peste tot poliție, nicăieri justiție”, „Indiferența hrănește violența” și „Sute de femei sunt moarte, asta nu este dreptate” – au fost unele dintre mesajele strigate de manifestanți în fața Guvernului. Apelul la protest a venit după cazul Teodorei, tânăra de 23 ani împușcată mortal în complexul Cosmopolis din Ilfov.