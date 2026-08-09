O nouă ipoteză privind drona care a explodat în Bulgaria, lansată de un fost ministru al Apărării

Fostul ministru al Apărării, Todor Tagarev, consideră că scenariul unei operațiuni ruse sub steag fals nu trebuie exclus, după ce o dronă venită dinspre România a explodat în Bulgaria, foarte aproape de graniță.

„Ministerul Apărării și guvernul se concentrează în totalitate asupra ipotezei că ar fi vorba de o dronă ucraineană care a fost ținta unui război electronic – cel mai probabil, a unei bruieri sau a unei manipulări a semnalelor GPS. Și aceasta este într-adevăr ipoteza cea mai probabilă. Există însă încă o ipoteză. Cu doar două zile în urmă, ministrul lituanian al Apărării a avertizat încă o dată că Rusia pregătește operațiuni sub steag fals, folosind drone ucrainene prăbușite sau părți din acestea, care să fie ulterior utilizate împotriva obiectivelor din infrastructura critică a țărilor baltice. Această ipoteză este mai puțin probabilă, dar, deocamdată, nu trebuie să o excludem”, a declarat Tagarev pentru Nova TV, citat de Mediapool.

Și serviciile secrete americane au avertizat recent că președintele rus Vladimir Putin ar putea lansa un atac limitat sau o incursiune împotriva unei țări NATO chiar din această toamnă, cu scopul de a testa reacția Alianței, potrivit The Wall Street Journal.

Premierul bulgar Rumen Radev, un eurosceptic favorabil Rusiei, a anunțat că în dimineața zilei de sâmbătă o dronă a intrat din România în Bulgaria și a explodat lângă graniță.

Ministerul Apărării de la Sofia a precizat spre seară că drona care a explodat în apropierea localității Kardam, la granița cu țara noastră, era de origine ucraineană, iar pătrunderea în teritoriul bulgar a fost una accidentală.

„Drona a explodat în imediata vecinătate a punctului de trecere a frontierei cu România de la Kardam”, la „1.000 de metri de stația de compresoare de la gazoductul Trans-Balkan”, a spus Radev.

Locul unde a explodat drona, „de o importanță critică”

Tagatev, care nu are apartenență politică și este consultat de presa din Bulgaria ca expert militar cu pregătire academică, a atras atenția că incidentul a avut loc într-un loc strategic pentru sectorul energetic.

„Această dronă cu încărcătură explozivă, chiar dacă este mică, a căzut și a explodat foarte aproape de stațiile de compresoare ale gazoductului, care este de o importanță critică pentru alimentarea cu gaz nu numai a țărilor din UE, ci și a Ucrainei în condiții de iarnă”, a remarcat fostul ministru.

Potrivit acestuia, în prezent, prim-ministrul, ministrul Apărării aflat în funcție și șeful armatei se concentrează asupra acțiunilor care pot fi întreprinse cu mijloacele și capacitățile de care dispune în acest moment Bulgaria.

„Aici, însă, trebuie să gândim puțin mai amplu. De exemplu, Andrei Gyurov (fost premier, n.r.) a explicat ieri, într-o publicație pe această temă, că posibilitățile noastre de a acționa cu forțele disponibile sunt limitate, dar trebuie să ne gândim la politici. Ceea ce mă îngrijorează este că nu am auzit absolut nimic cu privire la politica de dezvoltare a capacităților respective – nici din partea prim-ministrului, nici din partea ministrului Apărării, nici din partea tuturor celor care au intervenit cu declarații pe această temă”, a afirmat el.

Fostul ministru, supărat că Bulgaria se bazează pe tehnică sovietică

El a reamintit că autoritățile au afirmat că, după doborârea celor trei drone ruseșit deasupra României, țara vecină și-a consolidat capacitățile de apărare împotriva unor astfel de aparate de zbor, fiind dislocate mijloace suplimentare de supraveghere a spațiului aerian, complexe de rachete antiaeriene și aviație.

„Cu toate acestea, nu am reușit să reacționăm în niciun fel, ceea ce arată că faptul că, în Bulgaria, ne bazăm în totalitate pe tehnologie sovietică, în special pe aceste radare, nu ne ajută deloc în fața amenințărilor moderne la adresa securității noastre, cum ar fi amenințările reprezentate de drone”, a spus Tagatev.

Ce spune Kievul

După incidentul de sâmbătă dimineață, ambasadoarea Ucrainei la Sofia a fost convocată luni la Ministerul bulgar al Afacerilor Externe, potrivit AFP.

Kievul a precizat că este „într-un contact strâns cu partea bulgară pentru a clarifica împrejurările” incidentului și neagă că ar fi vizat Bulgaria cu vreo dronă.

„Putem spune cu certitudine că Forțele Armate ale Ucrainei nu au direcționat intenționat niciun element către Bulgaria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de externe, Georgiy Tykhyi, care a pus incidentul pe seama războiului declanșat de Rusia.