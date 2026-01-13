O nouă moțiune împotriva unui ministru USR. Grupul „Pace” din Parlament și AUR se coalizează din nou, de data asta împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță / Miruță e ministru la Apărare de 21 de zile 

Opoziția formată din Grupul Pace, din care fac parte parlamentari majoritari plecați din partidul Dianei Șoșoacă, și AUR susține că Radu Miruță a avut declarații și poziții recente care au dus la „degradarea gravă a calității actului de conducere și comunicare publică în domeniul apărării naționale”. Radu Miruță are acest portofoliu de 21 de zile, după ce înainte a fost ministru al Economiei.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Radu Miruță va fi depusă la Senat și este intitulată: „Ministrul progresist Radu Miruță compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declarații iresponsabile și lipsă de rigoare strategică”. Moțiunea va fi depusă în același timp cu cea anunțată deja împotriva ministrei de Externe, Oana Țoiu, tot de la USR.

„Ministerul Apărării, domnul Radu Miruță a emis declarații publice privind posibile misiuni în Groenlanda, o zonă fără legătură directă cu obligațiile de apărare colectivă ale României, fără a furniza un cadru strategic, legal și de interoperabilitate cu NATO și UE, așa cum cer standardele diplomatice”, susțin cei de la Pace și AUR.

Radu Miruță e acuzat de „lipsa de profunzime instituțională”

Ministrul Radu Miruță a vorbit luni, într-o emisiune la Antena 3 CNN, despre posibilitatea ca România să trimită trupe în Groenlanda, însă el a precizat că o astfel de decizie se ia în Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT) și că ar putea fi similară ca în cazul Ucrainei: adică România să nu trimită trupe.

Inițiatorii moțiunii mai precizează că moțiunea simplă este „determinată de necesitatea protejării interesului național al României în domeniul apărării și securității, într-un context geopolitic extrem de volatil, în care responsabilitatea decizională și rigoarea strategică sunt esențiale pentru stabilitatea statului”:

„Abordarea ministrului Apărării reflectă un tipar mai larg al USR în gestionarea domeniilor strategice ale statului: lipsa de profunzime instituțională și tendința de a substitui expertiza profesională cu activismul politic. În domeniul apărării, aceste carențe nu sunt doar problematice, ci pot deveni periculoase”.

Textul complet al moțiunii simple împotriva ministrului Apărării, Radu Miruță, poate fi citit mai jos:

Când va fi depusă moțiunea simplă

Pentru depunerea moțiunii simple la Senat este nevoie de 34 de semnături ale senatorilor.

„Grupul Pace are 12 membri și Grupul AUR are 28 de senatori. Moțiunile simple la Senat nu depind de POT și SOS. Avem o înțelegere politică (n. red.: cu AUR) la nivel de Parlament, Polul Suveranist. Și noi vom susține orice fac ei și ei vor susține orice facem noi”, a declarat, într-o declarație pentru HotNews, Ninel Peia, de la Grupul Pace.

El a spus că moțiunea simplă împotriva lui Radu Miruță va fi depusă în același timp cu moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe Oana Țoiu, adică la începutul lunii februarie, când începe noua sesiune parlamentară.

În luna decembrie, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrei USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. Atunci, PSD s-a alăturat opoziției pentru adoptarea moțiunii.

Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.