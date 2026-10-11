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O nouă viitură de proporții a lovit Nepalul după ruperea unui baraj

Adrian Ilie
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Cinci persoane sunt date dispărute ca urmare a unei viituri care a avut loc în centrul Nepalului, la șase săptămâni după inundația catastrofală care s-a soldat cu mai bine de 1.400 de morți și 5.000 de dispăruți la frontiera cu China, informează AFP.

Autoritățile au dat alarma în cursul dimineții, după ce s-a rupt un baraj din cauza unei alunecări de teren care a blocat cursul râului Budi Gandaki.

„Cinci persoane au fost date dispărute și mai multe case au fost luate de viitură”, a anunțat șeful autorității nepaleze pentru situații de urgență, Dharam Raj Uprety.

Clipuri difuzate pe rețelele sociale arată valul care cară nămol coborând din munte și luând clădirile aflate de albia râului.

Armata a trimis patru elicoptere în regiune și au fost evacuate 49 de persoane.

Pe 26 august, un val imens provocat de prăbușirea unui ghețar a năvălit în valea râului Trishuli, luând case, drumuri, poduri și baraje pe o lungime de mai multe zeci de kilometri.

Inundațiile și alunecările de teren sunt frecvente în Nepal și Asia de Ssud, în deosebi în timpul musonului de vară (iunie-septembrie). Cel puțin 21 de persoane au murit în luna septembrie.