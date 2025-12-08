O renumită firmă de pe Wall Street recomandă pentru prima oară după 15 ani reducerea expunerii față de acțiunile marilor companii tech

Yardeni Research, una dintre cele mai urmărite firme de consultanță de pe Wall Street, a anunțat că nu mai este „supraexpusă” pe așa-zișii „Magnifici” ai Bursei de la New York, punând astfel capăt unei poziții optimiste față de acțiunile tehnologice americane care dura de 15 ani, relatează Reuters.

Firma de cercetare și consultanță fondată de Ed Yardeni, un veteran al Wall Street, recomandă acum „subexpunerea” la cele șapte acțiuni și „supraexpunerea” la celelalte 493 de companii din indicele S&P 500, potrivit unei note datate 7 decembrie.

„Cei 7 Magnifici” ai bursei americane se referă la un grup format din cele mai mari companii tehnologice din SUA: Amazon, Apple, Alphabet (compania-mamă a Google), Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla. Producătorul de mașini electrice a fost inclus în grupul informal folosit de analiștii de pe Wall Street în analizele lor în condițiile în care Elon Musk promovează de ani de zile Tesla drept o companie tehnologică, nu o companie auto tradițională.

Companiile incluse în grup au impulsionat o mare parte dintre randamentele record înregistrate de bursa americană în ultimii câțiva ani, pe fondul entuziasmului uriaș al investitorilor față de tehnologia inteligenței artificiale (AI).

Firma de consultanță vede alte sectoare de creștere

Însă Yardeni se așteaptă ca mai mulți rivali să vizeze marjele generoase de profit de care se bucură „Cei 7 Magnifici” și ca productivitatea și profitabilitatea celorlalte acțiuni din S&P 500 să crească.

„Practic, interpretarea noastră este că fiecare companie evoluează spre a deveni o companie de tehnologie”, a spus Yardeni în nota de zilele trecute.

În construirea unui portofoliu S&P 500, Yardeni recomandă păstrarea unei ponderi „în linie” cu piața (marketweight) pe sectoarele tehnologiei informației și serviciilor de comunicații, și trecerea la supraexpunere pe sectorul financiar, industrial și de sănătate.

La închiderea ședinței de tranzacționare de vineri a Bursei de la New York, tehnologia informației și serviciile de comunicații reprezentau împreună aproximativ 50% din ponderea indicelui S&P 500 – cea mai ridicată pondere din anul 2000 încoace.

Ed Yardeni, care a inventat expresia de „gardieni ai obligațiunilor” (bond vigilantes) acum mai bine de 40 de ani, a rămas până în ziua de azi președintele și strategul-șef de investiții al firmei de consultanță.

Mutarea firmei sale de consultanță vine în condițiile în care un număr în creștere de analiști și chiar directori de companii tehnologice au avertizat recent cu privire la existența unei „bule” pe bursa americană, alimentată în cea mai mare parte de creșterile spectaculoase înregistrate de acțiunile companiilor din Silicon Valley.