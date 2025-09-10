Faptul că drone ale Rusiei au încălcat spațiul aerian al Poloniei reprezintă „mai mult decât un test – un test la care NATO trebuie să răspundă”, a declarat un fost înalt oficial al SUA pentru BBC.

Este greu de imaginat că incursiunea celor mai recente drone rusești în spațiul aerian polonez este o greșeală, spune Jim Townsend, fost secretar adjunct al Apărării din SUA. „O singură dronă este o greșeală, dar mai multe drone nu sunt tot greșeli”, a afirmat el pentru BBC.

Cel puțin 10 drone rusești au pătruns miercuri dimineață în spațiul aerian polonez, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei. Polonia a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî dronele, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian.

„Trebuie să acordăm mai mult timp Poloniei pentru a afla ce au descoperit și pentru a vedea care este punctul lor de vedere. Dar este mai mult decât un test – este un test la care NATO trebuie să răspundă”, adaugă el.

Fostul secretar adjunct al Apărării din SUA spune că este o veste bună faptul că Polonia și NATO par să aibă situația sub control. „Au fost detectate de radarul polonez și NATO a intervenit. Acum, partea politică a NATO se află în centrul atenției pentru a se asigura că răspunsul alianței este adecvat.”

O reacție asemănătoare a avut și generalul-locotenent în retragere Ben Hodges, fost comandant al forțelor armate americane din Europa. El a declarat că numărul incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al NATO „arată clar că acestea sunt teste intenționate ale sistemelor de apărare aeriană și de avertizare timpurie NATO și naționale”.

Sursa foto: Dreamstime.com