O tânără a fost arestată pentru că a furat 113 kg de ciocolată din magazine din Germania. „Nimeni n-a întâlnit vreodată un român care să le vândă ciocolată în fața unui magazin?”

Poliția germană a fost chemată la un supermarket din orașul Bad Bentheim, din Saxonia Inferioară, lunea trecută, după ce o tânăra de 24 de ani a încercat să ascundă ciocolată în valoare de peste 600 de euro în geantă, scrie site-ul RTL. Imediat, pe social media au apărut comentarii despre români.

Femeia a fost observată încercând să se strecoare pe lângă casa de marcat și a fost ulterior prinsă de poliție.

După ce ofițerii i-au luat datele și au finalizat procedura, femeia a fost lăsată să plece. Dar episodul nu s-a terminat aici.

Surpriza din mașină

Ofițerii de poliție au observat-o pe femeie îndreptându-se spre o mașină din apropiere, cu un alt ocupant înăuntru. Au decis să percheziționeze vehiculul și au fost surprinși să descopere că acesta conținea o rezervă de aproximativ 113 kilograme de batoane de ciocolată Lindt și Milka. Dulciurile au fost confiscate și a fost deschisă o anchetă pentru a le determina originea produselor.

„Suspecții de serviciu”: românii, romii, bulgarii și algerienii

Poliția nu a prezentat naționalitatea tinerei, dar în comentariile postării, printre mai multe replici amuzante, au apărut și comentarii privind vânzătorii ambulanți de ciocolată din România.

„Deci nimeni n-a întâlnit vreodată un român care să le vândă ciocolată în fața unui magazin în noul lor oraș (Europa)??? E o practică normală aici în Germania, îi poți găsi oriunde și chiar poți face comenzi pentru următoarea achiziție!”, a scris un comentator, care a primit imediat o replică din partea unui român.

„De ce crezi că doar românii fac asta? Nu doar românii. Am întâlnit și polonezi, slovaci și mulți alții”, a ripostat românul, care apoi a primit o înjurătură din partea germanului.

Alți comentatori au dat vina pe algerieni sau pe romi sau din nou pe români și bulgari.

În raportul lor public, poliția locală a scris despre incident, și l-a invocat pentru a evidenția riscul de furt din magazine. Poliția a remarcat că a fost o schimbare plăcută față de găsirea de droguri sau alcool.