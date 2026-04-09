Skip to content
Actualitate

„O trădare”. Franța critică dur guvernul Viktor Orbán după dezvăluirile privind discuțiile cu Rusia care subminează politica UE

Adrian Cochino

Declarațiile oficialului francez, relatate de Reuters, vin după o discuție în care Kaja Kallas a atras atenția ministrului de Externe maghiar Peter Szijjártó că deliberările interne ale UE nu trebuie divulgate unor terți.

Conversațiile dintre ministrul de externe al Ungariei și omologul său rus reprezintă o „trădare” a solidarității Uniunii Europene, a declarat joi ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.

„Aceasta este o trădare a solidarității esențiale necesare între țările Uniunii Europene dacă vrem să fim puternici”, a declarat Barrot într-un interviu acordat postului de radio francez France Inter.

Reacția oficialului francez vine după o serie de conversații scurse în presă miercuri, care par să arate cum guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orbán, prin ministrul său de externe, Peter Szijjártó, a acționat în interesul Rusiei și a subminat eforturile UE de a ajuta Ucraina.

Fragmentele audio publicate de un consorțiu de publicații, printre care VSquare, sunt cele mai recente dintr-o serie de conversații scurse care ilustrează relațiile strânse ale guvernului Orbán cu Rusia.

Un document dorit de Rusia

În ultima investigație, publicată miercuri, VSquare a dezvăluit aparentele eforturi ale Ungariei de a colabora cu Rusia pentru a împiedica procesul de aderare a Ucrainei la UE.

Una dintre discuțiile dintre Szijjártó și Serghei Lavrov a avut loc chiar într-o pauză a discuțiilor liderilor UE, în decembrie 2023, în care aceștia au decis să dea undă verde începerii negocierilor de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova.

Ulterior, Szijjarto s-a oferit imediat să îi transmită lui Lavrov un document dorit de acesta privind rolul limbilor minoritare în negocierile de aderare a Ucrainei la UE.

„Ți-l voi trimite. Nu este o problemă”, i-a spus Szijjártó.

„Sunt întotdeauna la dispoziția dvs”

Publicațiile VSquare și TheInsider au mai scris zilele trecute despre cum Ungaria a colaborat cu Rusia pentru a scoate de pe lista sancțiunilor UE oligarhi ruși, companii și bănci.

Atitudinea lui Szijjártó în timpul convorbirilor a atras atenția. Când a fost sunat de Lavrov și informat că a fost citat de presa rusă după vizita sa la Moscova, ministrul maghiar de Externe a întrebat grijuliu: „Am spus ceva greșit?”.

Când încheie discuția, Szijjártó îi spune lui Lavrov: „Sunt întotdeauna la dispoziția dvs”.

Washington Post a scris mai întâi despre discuțiile purtate de ministrul de Externe Péter Szijjártó cu omologul său rus Serghei Lavrov în pauzele negocierilor din interiorul UE.

Iar zilele trecute, Bloomberg a dezvăluit o discuție telefonică în care Viktor Orbán se punea complet la dispoziția lui Putin, oferindu-se să fie „șoricelul” care îl ajută pe „leul” rus.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, analistul maghiar Daniel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană, a vorbit despre prezența la Budapesta a agenților GRU, serviciul secret militar al Rusiei, agenți specializați în campanii informaționale.

„Potențiala interferență rusă (în alegeri) nu este neapărat o noutate din perspectiva României sau a Republicii Moldova, principala diferență față de scenariul românesc sau moldovenesc este că, în Ungaria, vorbim despre o interferență invitată”, a spus el.

Ce a spus Szijjártó

În declarațiile de săptămâna trecută, Szijjártó a admis că s-a coordonat în mod regulat cu mai mulți miniștri de externe din țări non-UE „în chestiuni legate de sancțiuni”.

În același timp, el a aruncat săgeți către jurnaliștii de investigație.

„Bună treabă! Au dovedit că spun public același lucru pe care îl spun la telefon”, a adăugat el referindu-se la jurnaliștii de investigație, afirmând că se știe de „mult timp” că serviciile de informații străine îi interceptează convorbirile telefonice.

Pe fondul acesor dezvăluiri, șefa diplomației UE a avut săptămâna trecută o discuție cu Szijjártó.

Purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe a Comisiei, Anitta Hipper, a declarat că Kaja Kallas a discutat cu Szijjártó, „reiterând, încă o dată, importanța confidențialității discuțiilor cu ușile închise”.

Kallas „a subliniat, de asemenea, că deliberările interne ale Consiliului nu trebuie divulgate unor terți”, a spus ea.