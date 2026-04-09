„O trădare”. Franța critică dur guvernul Viktor Orbán după dezvăluirile privind discuțiile cu Rusia care subminează politica UE

Declarațiile oficialului francez, relatate de Reuters, vin după o discuție în care Kaja Kallas a atras atenția ministrului de Externe maghiar Peter Szijjártó că deliberările interne ale UE nu trebuie divulgate unor terți.

Conversațiile dintre ministrul de externe al Ungariei și omologul său rus reprezintă o „trădare” a solidarității Uniunii Europene, a declarat joi ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot.

„Aceasta este o trădare a solidarității esențiale necesare între țările Uniunii Europene dacă vrem să fim puternici”, a declarat Barrot într-un interviu acordat postului de radio francez France Inter.

Reacția oficialului francez vine după o serie de conversații scurse în presă miercuri, care par să arate cum guvernul prim-ministrului ungar Viktor Orbán, prin ministrul său de externe, Peter Szijjártó, a acționat în interesul Rusiei și a subminat eforturile UE de a ajuta Ucraina.

Fragmentele audio publicate de un consorțiu de publicații, printre care VSquare, sunt cele mai recente dintr-o serie de conversații scurse care ilustrează relațiile strânse ale guvernului Orbán cu Rusia.

Un document dorit de Rusia

În ultima investigație, publicată miercuri, VSquare a dezvăluit aparentele eforturi ale Ungariei de a colabora cu Rusia pentru a împiedica procesul de aderare a Ucrainei la UE.

Una dintre discuțiile dintre Szijjártó și Serghei Lavrov a avut loc chiar într-o pauză a discuțiilor liderilor UE, în decembrie 2023, în care aceștia au decis să dea undă verde începerii negocierilor de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova.

Ulterior, Szijjarto s-a oferit imediat să îi transmită lui Lavrov un document dorit de acesta privind rolul limbilor minoritare în negocierile de aderare a Ucrainei la UE.

„Ți-l voi trimite. Nu este o problemă”, i-a spus Szijjártó.

„Sunt întotdeauna la dispoziția dvs”

Publicațiile VSquare și TheInsider au mai scris zilele trecute despre cum Ungaria a colaborat cu Rusia pentru a scoate de pe lista sancțiunilor UE oligarhi ruși, companii și bănci.

Atitudinea lui Szijjártó în timpul convorbirilor a atras atenția. Când a fost sunat de Lavrov și informat că a fost citat de presa rusă după vizita sa la Moscova, ministrul maghiar de Externe a întrebat grijuliu: „Am spus ceva greșit?”.

Când încheie discuția, Szijjártó îi spune lui Lavrov: „Sunt întotdeauna la dispoziția dvs”.

Washington Post a scris mai întâi despre discuțiile purtate de ministrul de Externe Péter Szijjártó cu omologul său rus Serghei Lavrov în pauzele negocierilor din interiorul UE.

Iar zilele trecute, Bloomberg a dezvăluit o discuție telefonică în care Viktor Orbán se punea complet la dispoziția lui Putin, oferindu-se să fie „șoricelul” care îl ajută pe „leul” rus.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, analistul maghiar Daniel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană, a vorbit despre prezența la Budapesta a agenților GRU, serviciul secret militar al Rusiei, agenți specializați în campanii informaționale.

„Potențiala interferență rusă (în alegeri) nu este neapărat o noutate din perspectiva României sau a Republicii Moldova, principala diferență față de scenariul românesc sau moldovenesc este că, în Ungaria, vorbim despre o interferență invitată”, a spus el.

Ce a spus Szijjártó

În declarațiile de săptămâna trecută, Szijjártó a admis că s-a coordonat în mod regulat cu mai mulți miniștri de externe din țări non-UE „în chestiuni legate de sancțiuni”.

În același timp, el a aruncat săgeți către jurnaliștii de investigație.

„Bună treabă! Au dovedit că spun public același lucru pe care îl spun la telefon”, a adăugat el referindu-se la jurnaliștii de investigație, afirmând că se știe de „mult timp” că serviciile de informații străine îi interceptează convorbirile telefonice.

Pe fondul acesor dezvăluiri, șefa diplomației UE a avut săptămâna trecută o discuție cu Szijjártó.

Purtătoarea de cuvânt pentru afaceri externe a Comisiei, Anitta Hipper, a declarat că Kaja Kallas a discutat cu Szijjártó, „reiterând, încă o dată, importanța confidențialității discuțiilor cu ușile închise”.

Kallas „a subliniat, de asemenea, că deliberările interne ale Consiliului nu trebuie divulgate unor terți”, a spus ea.