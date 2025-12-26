Soloviov, cel care a spus în fața lui Putin că „bărbatul este creat pentru războI” n-a fost nicio zi pe front și are 5 proprietăți în Europa de Vest, pe care spune că o disprețuiește, una pe malul lacului Como, în valoare de 8 milioane de euro.

„Războiul a redat sens generației mele, care la un moment dat a crezut că patria nu mai există. Bărbatul, a devenit clar, este creat pentru război. La război se manifestă tot ce e mai bun. În asta nu e bucurie, în asta e conștientizare. Pentru că în spate este țara în care nu trebuie să lași răul să pătrundă. Și familiile pe care trebuie să le salvezi de groaza pe care oamenii din Donbas au trăit-o timp de mulți ani. Dar rusul, indiferent de credința sau apartenența sa etnică, rusul este creat pentru victorie. Asta ne diferențiază de toți ceilalți. Războiul prin natura sa este sacru. Ne opunem răului absolut. De aceea victoria noastră este inevitabilă. Pentru că suntem ruși. Dumnezeu este cu noi”, a spus Vladimir Soloviov într-o ceremonie care a avut loc de Crăciun la Kremlin.

Cinci case în Italia

Despre averea considerabilă a propagandistului rus a scris prima dată Fundația Anticorupție a dizidentului rus Aleksei Navalnîi, potricit publicației ucrainene Mind. Activiștii au arătat Soloviov deține în întregime pe numele său două case, deține parțial încă una, iar mama este propriatarea pe o a patra. A cincea proprietare a fost dezvăluită în 2023 de publicația de investigații iStories, care a publicat un extras dintr-un registru de proprietăți.

Ei au demonstrat astfel că Irina Soloviova nu avea una, ci două vile înregistrate pe numele ei în Italia. A doua se află într-o locație turistică celebră, lângă lacul Como.



În martie 2022, ca urmare a declanțării războiului, autoritățile italiene au confiscat două dintre vilele lui Soloviov de pe lacul Como, în valoare de 8 milioane de euro.

Deși deține case pe teritoriul UE, Soloviov a acuzat autoritățile europene de nazism și antisemitism. „Nu am nicio întrebare pentru acești nemernici naziști. Sunt naziști. Mai întâi îi privesc pe evrei ca mine de proprietățile lor din Italia. Noi, evreii, nu suntem obișnuiți ca naziștii europeni să ne priveze de proprietățile noastre”, a spus el în 2023.

Soloviov se află pe lista de sancțiuni în UE, Regatul Unit, Canada, Elveția, Australia, Japonia și alte țări.