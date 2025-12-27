Oana Țoiu, după atacurile Rusiei asupra Kievului: „În timp ce liderii din SUA, UE și Ucraina lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi”

Oana Țoiu, în timpul unei conferințe de presă din 14 octombrie. Credit: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate față de Ucraina, în contextul atacurilor lansate de forțele ruse asupra Kievului, pe care le-a descris drept „o campanie de teroare împotriva populației civile”.

„Ne exprimăm solidaritatea cu Ucraina, care se confruntă cu atacuri rusești asupra infrastructurii energetice a Kievului, unităților educaționale și zonelor rezidențiale. Au fost raportate zeci de victime civile, iar părți mari ale capitalei au rămas fără încălzire în mijlocul iernii și în perioada Crăciunului. Asta este o campanie de teroare împotriva populației civile a Ucrainei și a fost, de la început, parte din strategia brutală a Rusiei”, a declarat Oana Țoiu, sâmbătă, într-o postare în engleză pe platforma X.

Șefa diplomației române a reafirmat susținerea pentru integritatea teritorială, independența și suveranitatea Ucrainei.

„În timp ce liderii din SUA, UE și Ucraina lucrează pentru pace, Moscova răspunde prin a ucide și teroriza femei, copii și familii întregi”, a adăugat ea.

We express our solidarity with Ukraine as it faces ongoing Russian strikes on Kyiv’s energy infrastructure, educational facilities and residential areas. Dozens of civilian victims have been reported, and large parts of the capital were left without heating in the middle of… — Toiu Oana (@oana_toiu) December 27, 2025

Kievul a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice în noaptea de vineri spre sâmbătă, forțele ruse lansând mai multe rachete hipersonice Kinjal, patru rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr asupra capitalei ucrainene, potrivit canalelor de monitorizare, citate de The Kyiv Independent.

Și alte regiuni din Ucraina au fost atacate cu rachete și drone sâmbătă dimineață.

Atacurile arată că Moscova „nu vrea să pună capăt războiului”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

Zelenski a declarația înainte de a pleca în Statele Unite, unde urmează să aibă o întâlnire cu președintele american Donald Trump pentru a discuta un plan de încheiere a războiului dintre Rusia și Ucraina.