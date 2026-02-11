Profit.ro miercuri, 11 februarie 2026, 06:55 Ofertă surpriză în factura de energie. PPC scade prețul spre pragul psihologic de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții Maria Ionescu HotNews.ro Share Contor pentru curent, Foto: Pattadis Walarput / Alamy / Profimedia Images PPC Energie din grupul grec omonim, al doilea cel mai mare furnizor de profil din România, încearcă să-și păstreze clienții casnici care vor să plece la concurență cu o ofertă al cărei preț final se apropie de pragul psihologic de 1 leu/kWh. Citiți mai mult pe Profit.ro.