Ofertă surpriză în factura de energie. PPC scade prețul spre pragul psihologic de 1 leu/kWh pentru a-și păstra clienții

Contor pentru curent, Foto: Pattadis Walarput / Alamy / Profimedia Images

PPC Energie din grupul grec omonim, al doilea cel mai mare furnizor de profil din România, încearcă să-și păstreze clienții casnici care vor să plece la concurență cu o ofertă al cărei preț final se apropie de pragul psihologic de 1 leu/kWh.

