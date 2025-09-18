Olguţa Vasilescu critică planurile Guvernului privind reforma administraţiei și avertizează: „Da, va cădea”

Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea în cazul în care premierul Ilie Bolojan va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei.

Primarul social-democrat al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a vorbit joi seară, la Antena 3, despre reforma administraţiei care încă se negociază în coaliţie, relatează News.ro.

Întrebată dacă va cădea Guvernul în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu schimbă modul în care vrea să facă această reformă, Vasilescu a răspuns scurt: ”Da!”.

Olguţa Vasilescu a adăugat că „s-a bifat o dezbatere publică”, referindu-se la întâlnirea de la Guvern a primarilor cu vicepremierii şi ministrul Dezvoltării.

„Invitaţia a venit pe Asociaţia Municipiilor din România. Eu am fost înştiinţată de structurile tehnice şi era iniţial pentru altă oră, eu nu puteam să ajung la acea oră şi atunci i-am trimis un mesaj premierului dăcă putem muta şedinţa la ora 16:00 şi mi-a răspuns că da. Toţi cei care am venit acolo ştiam că ne întâlnim cu Bolojan. N-avea niciun rost să ne întâlnim cu Cseke (Cseke Attila, ministrul Dezvoltării – n.r.) pentru că ştim părerea lui. Dar s-a bifat o dezbatere publică ce trebuia făcută”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

Aceasta afirmă că primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene nu au înţeles exact ce vrea să facă Guvernul: „Partea proastă este că noi nu am înţeles varianta finală a Guvernului, că noi pentru asta ne-am dus. Adică am solicitat să vină cu altă variantă. Aşteptam să aflăm care este acesta. N-am aflat-o, pentru că tot ce ne-a zis Cseke, la un momendat, noi l-am întrebat dacă este şi varianta premierului, la care el a răspuns că nu poate vorbi în numele premierului”.

Vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, au analizat, miercuri, împreună cu reprezentanţii primarilor şi consiliilor judeţene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administraţiei publice locale. S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin orgranigrame, a celor ocupate şi a celor vacante şi s-a discutat despre corelarea nunmărului de angajaţi cu numărul de locuitori din localitate.

Premierul Ilie Bolojan insistă să taie 10% din posturi ocupate în primării şi în Consilii Judeţene, în timp ce PSD şi UDMR se opun. În schimb, cele două partide au propus o reducere de 10% a cheltuielilor, soluţie care evită disponibilizarea angajaţilor.