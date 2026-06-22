Oligarhul care finanțează propagandă rusă în Europa critică deschis Moscova: „Ceva nu a mers bine”

Oligarhul Konstantin Malofeev, considerat pe scară largă ca unul dintre principalii finanțatori ai propagandei ruse din Europa, a criticat deschis autoritățile de la Moscova din cauza a ceea ce el numește eșecul noii aplicații de mesagerie „Max”, promovată insistent de Kremlin, relatează Meduza.

Într-un articol publicat pe site-ul televizunii sale Țargrad TV, Malofeev a anunțat că încetează să își mai administreze canalul de pe Max Messenger și a criticat blocarea Telegram, aplicația de mesagerie creată de miliardarul rus ce trăiește în Occident Pavel Durov.

Autoritățile ruse au blocat accesul la majoritatea rețelelor de socializare și aplicațiilor de mesagerie occidentale la scurt timp după declanșarea războiului din Ucraina în februarie 2022. Însă WhatsApp și Telegram au rămas active până la sfârșitul verii anului trecut, când autoritățile ruse au început să restricționeze accesul la acestea.

Blocarea ulterioară a Telegram, în special, a provocat un val de nemulțumiri în Rusia, țară în care aplicația de mesagerie este extrem de populară. Autoritățile ruse au acuzat că aceste aplicații de mesagerie sunt folosite pentru coordonarea unor activități ilegale pe teritoriul Rusiei, inclusiv acte ucrainene de sabotaj. Despre Telegram au afirmat inclusiv că a fost compromisă de serviciile de securitate de la Kiev.

Autoritățile ruse au lansat drept alternativă o aplicație de mesagerie pe care au denumit-o „Max”. Pre-instalarea acesteia pe toate dispozitivele mobile vândute în Rusia a devenit obligatorie de la 1 septembrie 2025.

Însă adoptarea propriu-zisă a acesteia de către ruși a fost lentă, pe fondul temerilor că mesajele trimise prin aceasta nu sunt securizate și că discuțiile purtate prin aceasta sunt monitorizate de serviciile de securitate.

Oligarhul Malofeev spune că „ceva nu a mers bine”

În articolul lui Malofeev de pe site-ul Țargrad, pe care oligarhul l-a intitulat „Să activăm Telegram”, el scrie că aplicația de mesagerie creată de Durov a fost închisă „din motive de securitate”, dar „ceva nu a mers bine”.

El a acuzat de asemenea că „sabotajul și teroarea nu au scăzut” după blocarea Telegram și că securitatea nu a fost asigurată pe teritoriul Rusiei. „Siguranța, securitatea completă, a sosit pe 18 iunie”, a scris el, referindu-se la cel mai mare atac cu drone lansat de Ucraina împotriva regiunii Moscova.

„Așadar, unde a fost marea salvare a dezactivării Telegram? Câte drone s-au întors din drum îngrozite după ce au descoperit că rușii aveau probleme la încărcarea mesajelor?”, a scris Konstantin Malofeev.

El a criticat de asemenea aplicația de mesagerie Max, despre care a spus că face imposibilă primirea notificărilor de tip „push” pentru alertele de raid aerian. Oligarhul a subliniat că Telegram este superioară în aproape toate privințele.

„Nu există o funcționalitate completă de comentarii. Nu există povești stabile pentru creatorii de canale. Nu există o funcție independentă de difuzare. Nu există statistici transparente. Nu există analize clare sau monetizare. Există în mod regulat blocări, blocări, notificări instabile și dificultăți la trimiterea și primirea mesajelor. Există suspiciuni mai mult sau mai puțin rezonabile de spyware”, a continuat el.

Oligarhul rus Konstantin Malofeev, FOTO: Kommersant Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Cine este Konstantin Malofeev

În vârstă de 51 de ani, Malofeev este considerat unul dintre principalii finanțatori ai separatiştilor pro-ruşi din estul Ucrainei. Justiţia americană l-a pus sub acuzare pentru că a încercat să achiziţioneze şi să gestioneze în secret instituţii mass-media din întreaga Europă, încălcând sancţiunile care îl privesc.

Konstantin Malofeev este un bancher ale cărui afaceri includ grupul media Ţargrad, care sprijină Kremlinul. Cunoscut drept „oligarhul ortodox” datorită sprijinului său pentru biserica condusă de patriarhul Kirill, Malofeev consideră invazia Rusia în Ucraina un „război sfânt”.

Malofeev şi-a direcționat averea pentru construirea unui imperiu media al cărui post de televiziune creştin-ortodox Ţargrad a devenit o armă de propagandă a regimului lui Vladimir Putin.

Acesta l-ar fi angajat pe fostul colonel FSB Igor Ghirkin pentru a asigura securitatea, înainte de căderea sa în dizgrație. Konstantin Malofeev s-a numărat printre personalităţile ruse care au fost sancţionate de UE şi apoi de SUA încă din 2014, de la anexarea ilegală a Crimeei.

Cu toate acestea, în următorii trei ani el a rămas client al firmei cipriote de contabilitate şi servicii offshore MeritServus, ai cărei funcţionari se pare că au ajutat companiile legate de Malofeev să mute bani şi să facă împrumuturi, inclusiv în dolari americani.

MeritServus a fost plasată sub sancţiuni de către guvernul britanic după dezvăluiri ale The Guardian despre rolul său în transferul de fonduri pentru fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, oligarhul Roman Abramovici, şi el vizat de sancţiuni occidentale.