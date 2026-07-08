OpenAI a primit aprobarea să lanseze cel mai puternic model al său de până acum, GPT-5.6

OpenAI va lansa public joi cel mai capabil model al său, GPT-5.6, după ce a amânat lansarea luna trecută la solicitarea guvernului Statelor Unite, pe fondul intensificării preocupărilor legate de securitatea națională și a temerilor că sistemele AI puternice ar putea fi utilizate în mod abuziv, relatează Reuters.

Statele Unite și China se află într-o cursă pentru dezvoltarea unor modele de inteligență artificială tot mai puternice, despre care experții au afirmat că ar putea accelera în mod semnificativ desfășurarea unor atacuri cibernetice sofisticate, îndreptate împotriva unor sectoare care se bazează pe sisteme tehnologice complexe, interconectate și, în multe cazuri, vechi de zeci de ani.

Washingtonul și-a intensificat verificările privind lansarea modelelor avansate de inteligență artificială pentru a identifica eventualele amenințări, pe fondul îngrijorărilor că această tehnologie ar putea fi utilizată în scopuri militare sau de serviciile de informații din China, Rusia ori alte state.

La rândul lor, autoritățile chineze au organizat întâlniri cu principalele companii din domeniul tehnologiei pentru a discuta despre posibila restricționare a accesului în străinătate la cele mai avansate modele AI dezvoltate în China, inclusiv la cele care nu au fost încă lansate.

Probleme pentru marele rival al OpenAI după lansarea celor mai puternice modele ale sale

Anthropic, cel mai important rival al OpenAI în domeniu, a dezactivat brusc cele mai avansate modele AI ale sale – Mythos 5 și Fable 5 – pentru toți utilizatorii, după ordinul privind controlul exporturilor emis de guvernul Statelor Unite pe 12 iunie, din motive de securitate națională.

Restricțiile au fost ridicate săptămâna trecută, după ce Anthropic a implementat anumite măsuri de protecție.

Axios, publicația care a relatat în premieră despre lansarea GPT-5.6, scrie că administrația Trump a aprobat lansarea pe scară largă a GPT-5.6 în urma unor teste suplimentare și a unor întâlniri între reprezentanții companiei și oficiali guvernamentali.

OpenAI limitase accesul la GPT-5.6 la un grup restrâns de parteneri verificați, ale căror identități au fost comunicate autorităților.

Compania care deține ChatGPT va lansa cel mai capabil model al său, GPT-5.6 Sol, împreună cu modelele Terra și Luna, mai ieftine, potrivit unui mesaj publicat marți seara pe X.

Miliardarul Elon Musk, a cărui companie SpaceXAI concurează cu Anthropic și OpenAI, a declarat miercuri că și compania sa va pune la dispoziția publicului principalul său model, Grok 4.5.

Guvernul american le sugerează companiilor de AI să nu își lanseze noile modele înainte să le vadă

Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care este instituit un cadru voluntar ce le permite dezvoltatorilor de inteligență artificială să pună la dispoziția guvernului american „modele AI de frontieră vizate de reglementare” („covered frontier models”) cu până la 30 de zile înainte de lansarea acestora către parteneri de încredere.

Deși Washingtonul a ridicat controalele la export pentru modelul Fable al Anthropic, Mythos – conceput pentru profesioniștii din domeniul securității cibernetice – este disponibil în continuare doar pentru anumite organizații americane considerate „de încredere”.

În China, autoritățile sunt îngrijorate de posibilitatea ca Mythos să exploateze vulnerabilități software și de riscul ca Statele Unite să utilizeze modelul împotriva intereselor chineze. O companie chineză a anunțat înspre sfârșitul lunii trecute că a dezvoltat un model echivalent cu Mythos.

Anthropic a avertizat că este „probabil imposibil” ca vreun model de inteligență artificială să poată fi făcut complet rezistent la tehnicile de jailbreak, prin care sunt ocolite restricțiile și mecanismele sale de siguranță.

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