Mii de dispozitive care controlau zeci de mii de echipamente frigorifice din Marea Britanie au fost deconectate de la internetul public, într-o operațiune secretă menită să le protejeze în fața unei vulnerabilități care putea fi folosită de către hackeri, relatează BBC.

Operațiunea a venit într-un moment în care valuri de atacuri cibernetice au dus la distrugerea unor cantități mari de alimente în sute de magazine din Europa, cu pagube de milioane de euro. Inclusiv, un lanț de magazine din România a fost afectat de atacuri.

Marea Britanie nu a fost afectată până acum de aceste atacuri, iar acest lucru este datorat și unei intervenții la timp a autorităților, potrivit BBC. La final de octombrie, după primul val care a lovit Franța, cercetători în domeniul securității au descoperit o vulnerabilitate majoră care, dacă ar fi fost descoperită de hackeri, ar fi putut duce la daune și mai grave pentru Regatul Unit.

Ca urmare a acestei descoperiri, cercetători, experți IT și Centrul Național de Securitate Cibernetică au lucrat non-stop pentru a avertiza zeci de companii de pericolul la care se expun. Operațiunea s-a desfășurat în mare secret. BBC subliniază că știa de această operațiune, dar nu a relatat despre ea pentru a elimina riscul ca hackerii să afle de vulnerabilitate și să profite.

Cum s-a desfășurat operațiunea

Majoritatea marilor lanțuri de supermarketuri au fost nevoite să implice echipe IT pentru a gestiona riscurile. Un angajat al unuia dintre aceste lanțuri a declarat pentru BBC că, pe parcursul unei săptămâni, au fost scoase din funcțiune, zilnic, sute de dispozitive.

Acestea erau deconectate de la internet, în majoritatea cazurilor, de la distanță. Dar au fost și frigidere unde s-a acționat fizic cu personal care a primit instrucțiuni cum să scoată cablurile de internet și să monitorizeze manual temperatura.

„A fost, într-adevăr, o cursă contra cronometru, întrucât ne așteptam la un nou val de astfel de atacuri care vizau frigiderele”, a declarat angajatul, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

„Din perspectiva afacerii, situația ar fi putut fi devastatoare, ducând la întreruperea activității și la probleme în lanțul de aprovizionare. În depozitele noastre există alimente în valoare de milioane de lire sterline care s-ar fi putut altera dacă vreun hacker ar fi aflat despre această metodă de atac”, a adăugat acesta.

Nu doar în marile lanțuri de magazine au avut loc intervenții. Au fost incluse, de asemenea, magazine de cartier, benzinării, restaurante și lanțuri de tip fast-food, centre sportive, hoteluri, unități de procesare a alimentelor și depozite frigorifice.

Autoritățile britanice, ajutate de hackeri

Vulnerabilitata a fost descoperită de hackeri etici din cadrul unei firme numite Omega Systems. Hackerul etic este un profesionist în securitate cibernetică care folosește aceleași instrumente, tehnici și abilități ca un atacator rău-intenționat, dar legal și cu permisiune explicită. Activitatea lor este reglementată inclusiv în România.

După ce Omega a descoperit vulnerabilitatea, aceasta a fost verificată și detaliată de experți de la Pen Test Partners, care au contribuit la tragerea unui semnal de alarmă. Ulterior, autoritățile abilitate au intervenit pentru a rezolva vulnerabilitatea.

Valuri de atacuri asupra frigiderelor

Primele atacuri au fost înregistrate în august când un număr mic de frigidere din baze militare americane s-au supraîncălzit brusc în urma unor atacuri cibernetice.

Pe 11 și 12 octombrie, sute de supermarketuri din Franța au fost afectate, după ce sistemele de control al temperaturii marca Danfoss au fost vizate de atacuri. Parisul a acuzat Iranul că a fost implicat. Teheranul a negat.

Pe 1 și 2 noiembrie, zeci de supermarketuri din șapte țări europene au fost afectate, Belgia și Luxemburg fiind cele mai grav lovite. Printre ele, șase magazine din România aparţinând aceluiaşi lanţ comercial. De asemenea, un număr mic de centre de colectare a sângelui din Franța au fost și ele vizate.