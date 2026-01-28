„Ordinea mondială așa cum o cunoaștem s-a sfârșit”. Danemarca și Groenlanda cer sprijinul Franței pentru protejarea suveranității arctice

„Rusia nu vrea pace cu Europa”, a transmis premierul danez Mette Frederiksen, aflată la Paris alături de omologul său groenlandez, Jens-Frederik Nielsen. Cei doi lideri urmează să se vadă cu Emmanuel Macron pentru discuții pe tema securității arctice și a protejării suveranității Groenlandei în fața tentativelor lui Donald Trump de a prelua controlul asupra teritoriului, potrivit The Guardian.

În cadrul conferinței susținute miercuri la Sciences Po, Mette Frederiksen a avertizat că „ordinea mondială așa cum o cunoaștem s-a sfârșit” și că arhitectura globală construită în ultimele opt decenii a dispărut definitiv. Premierul danez a subliniat că, în acest nou context, „cea mai bună cale de urmat pentru SUA și Europa este să rămână unite”.

„Vom încerca să găsim o cale de urmat împreună cu partenerii americani, deoarece împărtășim aceleași temeri privind securitatea Arcticii, într-un moment în care Rusia nu dorește pacea cu Europa”, a adăugat Frederiksen.

Totodată, Frederiksen a reafirmat angajamentul de neclintit față de Alianța Nord-Atlantică: „Nu vom lucra niciodată împotriva NATO, dar nu știm ce se va întâmpla în SUA, așa că trebuie să ne asigurăm că Europa este protejată în cazul în care se întâmplă ceva”.

La rândul său, premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen a punctat că, deși regiunea are nevoie de o monitorizare sporită, insula nu va ceda presiunilor externe, prioritizând siguranța propriilor cetățeni.

„Încercăm să respingem presiunile externe și să ne ocupăm de cetățenii noștri care sunt speriați și îngroziți”, a declarat el.

Jens-Frederik Nielsen a mai afirmat că Groenlanda este de acord că este nevoie de mai multă supraveghere și securitate în regiune „din cauza modului în care acționează Rusia în prezent”.

Vizita celor doi lideri la Paris, ce urmează unei opriri strategice la Berlin, vine într-un moment simbolic marcat de decizia Franței de a deschide un consulat la Nuuk. Această ofensivă diplomatică consolidează un front european unit, menit să respingă orice tentativă a administrației Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei.

