Ordonanța Bolojan împotriva „băieților deștepți” din energie este blocată. Explicațiile Guvernului

Guvernul a anunțat vineri că nu poate fi publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență privind creșterea garanțiilor pentru avizele tehnice de racordare (ATR) la rețeaua de energie electrică. Prin urmare, ordonanța nu poate intra în vigoare. Motivul: lipsa unui un aviz după adoptare, în dimineața zilei în care Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură PSD-AUR.

Guvernul Bolojan este acum interimar și nu poate emite ordonanțe de urgență, putându-se ocupa doar de funcționarea administrativă. Astfel, această ordonanță va putea intra în vigoare doar dacă ar fi adoptată de următorul guvern cu puteri depline.

Guvernul a precizat vineri că proiectul „trebuie repus pe agenda ședinței Guvernului, atunci când Executivul va avea din nou competența de a adopta acest tip de acte normative”.

Cum explică Guvernul blocajul pe ordonanță

Proiectul „nu va fi publicat în Montorul Oficial și nu va intra deocamdată în vigoare, ca urmare a avizului negativ emis de Consiliul Legislativ după ce Guvernul fusese demis prin moțiune de cenzură de către Parlament”, a precizat Guvernul.

Acesta arată că proiectul „a inclus modificări necesare pentru a crea premise mai bune de acces corect în sistemul energetic pentru investitori și pentru a înlătura practicile speculative în obținerea avizelor tehnice de racordare (ATR)”.

„Ordonanța de Urgență a intrat pe ordinea de zi cu toate avizele. Doar că, în timpul ședinței, s-a adăugat pe bandă și partea cu avizele tehnice de racordare (ATR-uri). În momentul în care se întâmplă chestia asta, pe bandă, ești obligat, și am invocat articolul de lege din HG, când există modificări substanțiale ale formei Ordonanței, așa cum a fost adoptată ea în ședința de guvern față de cum a fost avizată de Consiliul Legislativ, ești obligat s-o trimiți la o reavizare pentru partea care nu fusese văzută de Consiliul Legislativ. Adică partea cu ATR-urile. Avizul s-a întors, negativ sau pozitiv nu contează.

Important este că, după ce el vine, având în vedere că este o reavizare, tu, ca guvern, trebuie să repui Ordonanța pe ordinea de zi.

Trebuie să iei act de această avizare suplimentară, reavizare pe noua formă, pe care i-ai dat în timpul ședinței de guvern. Având în vedere că acest aviz negativ, a venit după ce guvernul fusese demis prin moțiunea cenzură, Ordonanța nu a mai fost repusă pe ordinea de zi spre rediscutarea avizului Consiliului Legislativ”, a explicat pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Dacă Guvernul aduce modificări de substanță unui act normativ în timpul ședinței de adoptare, ceea ce s-a întâmplat în acest caz prin adăugarea prevederilor legate de ATR-uri, mai spune Ioana Dogioiu, „atunci ești obligat să ceri de la Consiliul Legislativ și numai de la Consiliul Legislativ o reavizare, care poate fi pozitivă sau negativă.”

„Dacă este pozitivă nu este nicio problemă, dacă este negativă trebuie să repui Ordonanța pe ordinea de zi pentru a lua act de acel aviz. Dar ordonanța este din prima adoptată. Procedural, întotdeauna așa se întâmplă, numai că diferența față de toate celelalte dăți este că de data asta între un moment și celălalt a căzut Guvernul.”, a mai precizat aceasta.

Ce prevedea Ordonanța lui Bolojan

Ordonanța a fost adoptată de guvern marți, cu o oră înaintea ședinței Parlamentului în care a fost demis Guvernul Bolojan.

„Am zis că nu plec din acest guvern până când în această dimineață nu am venit cu o ordonanță să impun garanții ferme. V-ați gândit, probabil, că dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce era de corectat. Și poate nu știți cine e director la Transelectrica”, a spus Bolojan, în discursul susținut apoi în ședința de plen în care a fost votată moțiunea de cenzură.

Prin noile reglementări din OUG era instituită o garanție de 30 de euro per kilowatt instalat, care trebuie constituită la momentul solicitării autorizației de înființare, drept o condiție pentru obținerea ei.

„Completările aduse ordonanței de urgentă au fost motivate de importanța și urgența reglementărilor, coroborate cu posibilitatea ca în ipoteza votării moțiunii de cenzură împotriva executivului, acesta să nu mai poată emite ordonanțe de urgență pe perioada interimatului”, spunea Guvernul.

Prevederile trebuiau aprobate de ANRE

Aceste articole ar fi trebuit să fie aprobate de ANRE care are în dezbatere publică încă de la începutul lui martie un proiect de regulament privind creșterea garanțiilor pentru racordarea la rețeaua electrică.

În forma inițială a proiectului ANRE, se prevedea o creștere a garanției pentru racordare de la 5% la 20% din valoarea tarifului de racordare. Ilie Bolojan a cerut garanții mai mari și astfel Guvernul a venit cu propuneri pentru modificarea proiectului ANRE.

Pe 27 aprilie a fost publicată pe site-ul ANRE noua formă a proiectului, însă nu a fost aprobată până marți când au fost adoptate de Guvern.

Transelectrica este compania de stat care acordă avize tehnice de racordare. Directoratul companiei este condus de Ștefăniță Munteanu. Acesta este directorul la care s-a referit Ilie Bolojan. Munteanu a fost consilier județean la Buzău din partea PSD, apropiat al premierului Marcel Ciolacu și al nepotului acestuia, Mihai Ciolacu, conform Ziarului Bursa, care scrie că Ștefăniță Munteanu este chiar finul lui Marcel Ciolacu.

Premierul a spus în mai multe rânduri că acești „băieți deștepți” obțin documentații și avize tehnice de racordare (ATR) pentru investiții pe care nu intenționează să le facă, ci doar să le vândă.

Una dintre cele mai cunoscute afaceri făcute astfel a fost a lui Mihai Cristian Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, conform unor dezvăluiri HotNews din 2024.