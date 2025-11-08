Organizatorii unei conferințe care promovează teorii precum „explozia de cancere post vaccinare” l-au chemat la eveniment pe ministrul Sănătății. Rogobete a trimis invitația la Parchet și DNA

Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală”, care a stârnit controverse după ce a avut loc și în luna septembrie, la Brașov, pregătesc o nouă ediție a conferinței pseudoștiințifice la București. Pentru evenimentul din Capitală, i-au trimis o invitație și ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Conform invitației, scopul eventualei prezențe a ministrului constă în „a ajusta, întru informarea publică, realități cu privire la datele privind aspectele ce au caracterizat pandemia de COVID-19 și campaniile de vaccinare, precum și cele ce s-au constatat post pandemie și post vaccinare”.

Rolul unui astfel de eveniment, mai spun organizatorii în invitația către ministrul Sănătății, „constă în a concepe și implementa norme de politici sanitar-medicale adecvate realității și nicidecum ale vreunei dogme ori directive detașate de realitate”.

Ministrul Sănătății a declarat, sâmbătă, pentru HotNews, că a trimis invitația la Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție, precum și la Colegiul Medicilor, pentru un punct de vedere „cu privire la tematica ce urmează a fi abordată”.

Ediția din București a conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitală” a fost programată inițial pe 14 noiembrie, în amfiteatrul Academiei Române, și pe 15 noiembrie, la Hotel Pullman. Academia Română a decis însă, joi, să anuleze găzduirea acestei conferințe, după controversele apărute în spațiul public. Într-un dialog cu HotNews, președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, spunea joi că a oprit organizarea acestei conferințe într-un spațiu al instituției, „de îndată ce am aflat despre ce este vorba”.

O conferință intitulată tot „COVID-19 și convergența bio-digitală”, la care au participat mai mulți medici din spitale publice și private, a avut loc pe 6 septembrie, la Brașov. Conferința a avut aceiași organizatori care se află pe afișul evenimentului din noiembrie.

Printre temele abordate în cadrul evenimentului din septembrie, prezentat drept o „dezbatere medicală”, s-au aflat „explozia de cancere post-vaccinare” și „copii care mor din cauza vaccinului COVID”.

În septembrie, ministrul Sănătății afirma că „majoritatea informațiilor care au fost prezentate și promovate în această conferință nu au legătură cu niciun fundament științific”.

„De exemplu, s-a promovat că vaccinarea are legătură cu activitatea 5G a telefoanelor mobile și că prin cumulul acesta de 5G și vaccinuri putem să manipulăm ADN-ul omenesc. Și, mă rog, o serie de informații care nu au niciun substrat științific și care fac rău siguranței și sănătății pacienților”, spunea atunci Alexandru Rogobete.

El făcea apel public ca oamenii „să se informeze doar din surse care sunt verificate medical”. Dezinformarea medicală „este un atac direct la adresa românilor”, mai spunea atunci ministrul Sănătății.