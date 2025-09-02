OUG pentru ca imaginile Gărzii de Mediu „să fie probe în instanță”. Buzoianu: „Va trebui să îi oprim o dată pentru totdeauna pe șmecherii ăștia care fac munți de bani de pe urma sănătății noastre”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți la Europa FM că în „săptămânile acestea” va fi adoptată o ordonanță de urgență pentru ca fotografiile și filmările realizate de Garda Națională de Mediu să poată fi folosite ca probe în instanță.

„Garda de Mediu avea achiziționate prin PNRR drone, camere video pentru bord, tot felul de instrumente, body-cam-uri, instrumente pe care le-ar fi putut folosi în activitatea lor și care până în momentul de față nu au fost folosite pentru că nu exista temeiul legal care să le spună cum sunt folosite și care sunt condițiile. Le-am dat aceste condiții. O să mergem, în paralel, și cu o ordonanță de urgență, săptămânile acestea, în care să spunem foarte clar că inclusiv pozele și imaginele, filmările, care sunt făcute prin aceste drone, să fie probe în instanță”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a spus că „va trebui să îi oprim o dată pentru totdeauna pe șmecherii ăștia care fac munți de bani de pe urma sănătății noastre”.

„Doar digitalizarea va mai putea să scoată din acest «hățiș», care astăzi se cheamă «autorități de reglementare pe mediu», corupția și birocrația excesivă”, a adăugat Buzoianu.

Ea a reclamat că există „niște mari poluatori care își bat joc la propriu de cetățeni”.

„Comunități care se află în cenușă, la propriu, în cenușă, îngropați în cenușă din cauza poluatorilor de pe lângă, comunități care în fiecare zi fac mii de plângeri pentru că mirosul cu care sunt asaltați în fiecare zi sunt pur și simplu ignorate. Și te întrebi cum și-au obținut acei operatori autorizațiile. Păi, cum? Cu un telefon. Eh, și digitalizarea va rezolva asta. Va rezolva, pe de o parte, și încărcătura foarte mare a funcționarilor de bună-credință (…). Pe partea cealaltă, cei care într-adevăr sunt de rea-credință, cu digitalizarea, le va fi foarte greu să mai meargă înainte”, a mai spus ministrul Diana Buzoianu.