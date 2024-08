[P] Novak Djokovic în misiune la US Open pentru titlul major cu numărul 25

Ultimul turneu de Mare Șlem al anului în tenisul mondial debutează luni, 26 august, la New York, cu numeroase provocări pentru jucătorii intrați pe tabloul principal. Printre aceștia se numără și Novak Djokovic, principalul favorit în oferta Betano, un jucător care vine la US Open cu ambiția de a cuceri al 25-lea titlu major din carieră.

Djokovic în lupta cu istoria

Deținător al titlului de la US Open, unde s-a impus de patru ori de-a lungul carierei, Novak Djokovic a fost repartizat în partea de jos a tabloului, fiind cap de serie numărul 2. Moralul jucătorului sârb este la cote înalte după medalia de aur cucerită la competiția verii de la Paris în proba de simplu. Acum, întrebarea tuturor fanilor tenisului este dacă Djokovic va reuși să câștige la New York al 25-lea titlu major din carieră. Pe partea lui de tablou, principala provocare a lui Djokovic ar putea fi americanul Frances Tiafoe, jucător care a atins doi ani la rând faza sferturilor de finală. Un nou succes la US Open l-ar aduce pe Djokovic la egalitate de trofee în turneul american cu Roger Federer, Jimmy Connors și Pete Sampras, jucători care au triumfat de câte cinci ori.

Sinner vs Alcaraz

În partea de sus a tabloului îi regăsim pe liderul mondial Jannick Sinner și pe spaniolul Carlos Alcaraz, doi pretendenți la câștigarea titlului de la US Open. Cu un record de 48-5 în acest an și un titlu cucerit la Australian Open în debutul sezonului, Sinner l-ar putea înfrunta pe partea lui de tablou pe rusul Daniil Medvedev. Eliminările suferite în sferturile de finală la Roland Garros și Wimbledon au ridicat mai multe semne de întrebare cu privire la capacitatea lui Sinner de a face față meciurilor cu miză mare, în special confruntările ajunse în decisiv.

Câștigător la Roland Garros și Wimbledon în acest an, Alcaraz este jucătorul de urmărit în tentativa acestuia de a reuși tripla la US Open. Printre adversarii tari pe care Alcaraz i-ar putea înfrunta se numără australianul Alex de Minaur și americanul Sebastian Korda.

Factorul Zverev

Cu semifinale disputate la Australian Open și Roland Garros, germanul Alexander Zverev rămâne un jucător de luat în seamă pentru fazele superioare la US Open. Serviciul puternic și jocul solid din spatele terenului fac din Zverev un adversar de temut pentru jucătorii din circuit. Cel mai puternic adversar pe care Zverev l-ar putea înfrunta pe partea lui de tablou se regăsește americanul Taylor Fritz, jucător care a ajuns până în ”sferturi” la ediția precedentă.

US Open 2024 va avea un fond total de premiere care se ridică la 75 de milioane de dolari. Câștigătorii de la masculin și feminin în competiția de simplu vor primi, fiecare, câte 3.6 milioane de dolari, în timp ce finaliștii se vor alege cu jumătate din această sumă. Simpla prezență pe tabloul principal asigură un premiu de 100.000 de dolari.

