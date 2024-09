[P] Primele două clasate din Premier League se înfruntă în meci direct într-un duel de zile mari

Echipele Manchester City și Arsenal oferă meciul zilei de duminică, 22 septembrie, în Premier League. Un duel între primele două clasate după disputarea a patru etape din noul sezon, iar pe Betano acest meci se trăiește la un alt nivel cu Bet Builder Boost, noua opțiune exclusivă de pariere.

Ce este Bet Builder Boost

Pentru a profita de opțiunea exclusivă de pariere Bet Builder Boost tot ce trebuie să faci este să construiești un pariu de tip Bet Builder la meciul Manchester City – Arsenal, pariu care să conțină cel puțin trei selecții (fiecare având o cotă de minimum 1.50), iar cota totală să fie de peste 5.00. Astfel, vei deveni eligibil pentru un extra câștig maxim de 25% adăugat la potențialul câștig pe biletul creat cu Bet Builder. Pentru a profita de boost, odată devenit eligibil pentru acest extra câștig, trebuie activat butonul aflat în continuarea selecțiilor de pe bilet.

Manchester City – Arsenal (duminică, 22 septembrie, ora 18:30)

Total goluri – Peste 2.5 (cota 2.05)

Ambele echipe înscriu – Da (cota 1.88)

Cornere – Sub 9.5 (cota 2.07)

Total cartonașe – Sub 4.5 (cota 1.87)

Următorul gol – Manchester City (cota 1.60)

Astfel, cu Bet Builder activat din partea dreapta sus a ecranului (butonul albastru) la meciul Manchester City – Arsenal am mizat pe cinci piețe diferite de pariere, pe același bilet, pentru o cotă totală de 15.50. Cum fiecare piață de pariere are o cotă mai mare de 1.50 și cota totală depășește pragul de 5.00 am devenit astfel eligibil pentru extra câștigul de 25% oferit de Betano prin opțiunea exclusivă Bet Builder Boost!

Despărțite de doar două puncte în fruntea clasamentului din Premier League, Manchester City și Arsenal sunt două echipe care n-au pierdut niciun meci în actualul sezon indiferent de competiția în care au evoluat.

În cele șase meciuri disputate în toate competițiile Manchester City s-a impus în patru dintre dispute, toate în campionat, remizând în Supercupa Angliei și cel mai recent în prima etapă din Liga Campionilor. Manchester City este singura echipă care a câștigat toate meciuri din campionat în primele patru etape.

Ambele echipe au marcat în trei din cele patru meciuri de campionat susținute de ”cetățeni”. Pe teren propriu, Manchester City a primit gol în ambele dispute, cu modestele Ipswich Town și Brentford.

Arsenal a câștigat trei partide și a remizat în alte două din cele cinci oficiale. La nivelul campionatului ”tunarii au trei victorii fără gol primit, două dintre acestea în deplasare fără gol primit.

Doar într-o partidă din cele cinci disputate de Arsenal au marcat ambele echipe.

Manchester City și Arsenal vin după remize albe la mijlocul săptămânii în meciurile de Liga Campionilor.

Sezonul trecut cele două echipe au terminat la egalitate fără goluri pe terenul celor de la Manchester City, după ce Arsenal câștigase meciul de acasă, cu 1-0.

În ultimele trei confruntări directe, indiferent de competiției, au fost marcate sub 2.5 goluri.

Arsenal n-a mai câștigat pe terenul ”cetățenilor” de la un 2-0 înregistrat pe 18 ianuarie 2015, în campionat.

Cote mărite

Cotele Mărite sunt cote crescute cu aproximativ 8-10% față de normal, pentru a oferi câștiguri mai mari celor care mizează și câștigă. Cotele mărite sunt disponibile zilnic pe Betano pentru unele partide mai importante de fotbal, cum este cazul meciurilor din Premier League, și sunt vizibile în partea de sus a paginii de meci, sub tabela de scor.

Ai și Mega Cote

Mega Cotele Betano sunt cote de pariuri sportive care se aplică doar la pariurile simple (victorie gazde 1, egalitate X, victorie oaspeți 2) plasate înainte de începutul unei partide. Mega Cotele sunt oferite de Betano pentru aproximativ trei meciuri de fotbal pe zi și oferă cele mai mari cote de pe piață. Ele îți oferă un câștig maxim, fiind special create de Betano cu gândul doar la profitul maxim al jucătorilor, cu 0% câștig pentru casa de pariuri. Le descoperi mai ușor în ofertă prin iconița MC din dreptul meciului selectat.