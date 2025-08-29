Pachetul cu prevederi pentru pensiile magistraților a fost adoptat de Guvern: pensia nu va depăşi 70% din ultimul salariu

Pensia din magistratură nu va mai putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, a anunțat premierul Ilie Bolojan la finalul ședinței de Guvern de vineri, în care a fost adoptat Pachetul 2 de măsuri de redresare fiscal-bugetară. De asemenea, vârsta de pensionare pentru procurori și judecători va creşte treptat la 65 de ani.

„Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă două din cele trei probleme majore care ţin de partea de eficienţă şi de echitate a acestui domeniu, respectând independenţa Justiţiei. Nu putem evita acumulările negative din ultimii ani. Prima este pensionarea la o vâstă a unei maturități profesionale, care nu mai poate continua. Proiectul prelungește vâsta de pensionare la vârsta standard de 65 de ani și acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani”, a anunțat el după sedința în care Executivul a adoptat al doilea pachet de măsuri fiscale, pentru acre urmează să-și asume răspunderea în Parlament.

Al doilea aspect rezolvat prin acest proiect legislativ – a precizat Bolojan – este valoarea pensiei în magistratură. „Am avut o situație anormală, care nu se regăsește nicăieri, ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Valoarea medie a unei pensii este de 24.000-25.000 de lei. În formula propusă de lege, pensia din magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce este oricum cea mai mare valoare a pensiei”, a arătat el.

Potrivit lui Bolojan, rămâne însă de rezolvat o altă problemă majoră în sectorul magistraturii, și anume crearea unui „sistem de salarizare clar” în domeniu.

„A treia componentă, care nu este rezolvată, dar trebuie clarificată cât mai repede posibil, este un sistem de salarizare clar. Pe actualul sistem am avut 23.000 de procese și s-a ajuns în situația ca statul să plătească peste 2 miliarde de euro diferențe salariale și mai sunt încă pe atâtea diferențe ce vor trebuie achitate”, a explicat Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că în şedinţa extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative care fac parte din Pachetul 2 de reforme.

Cel de-al şaselea proiect legislativ, cel referitor la administraţia publică, urmează să fie discutat duminică.

Bolojan şi-a exprimat încrederea că până la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete vor fi aprobate prin asumarea răspunderii. Agenda Guvernului este ca până la 1 octombrie aceste propuneri să intre în vigoare.