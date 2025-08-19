Palestina intră în premieră la Miss Universe: „Reprezint fiecare femeie și copil a căror forță trebuie să fie văzută în întreaga lume”

Regina frumuseții Nadeen Ayoub va fi prima femeie care va reprezenta poporul palestinian la concursul Miss Universe. Organizația Miss Universe (MUO) a transmis duminică, într-un comunicat pentru CNN, că este „încântată să confirme” participarea lui Ayoub la competiția Miss Universe 2025, care va avea loc în noiembrie.

„Organizația Miss Universe salută cu mândrie delegați din întreaga lume, celebrând diversitatea, schimbul cultural și emanciparea femeilor”, se arată în comunicat.

„Nadeen Ayoub, o susținătoare activă a drepturilor și un model de succes din Palestina, întruchipează reziliența și determinarea care definesc platforma noastră”, se mai arată în comunicat.

Ayoub se va alătura concurentelor din peste 130 de țări și teritorii la finala celei de-a 74-a ediții a Miss Universe, programată pe 21 noiembrie la Bangkok, Thailanda.

Ayoub, care are acum 27 de ani, a fost încoronată Miss Palestina în 2022. Într-o postare pe Instagram de joi, Ayoub a spus că își dorește să fie o voce pentru poporul palestinian.

„Am onoarea să anunț că, pentru prima dată, Palestina va fi reprezentată la Miss Universe”, a scris ea în descriere.

„În timp ce Palestina trăiește durere — mai ales în Gaza — port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere. Reprezint fiecare femeie și copil palestinian a căror forță trebuie să fie văzută în întreaga lume”, a adăugat Ayoub.

„Suntem mai mult decât suferința noastră — suntem reziliență, speranță și bătaia de inimă a unei patrii care continuă să trăiască prin noi.”

Decizia de a include pentru prima dată o concurentă din Palestina la concursul de frumusețe vine pe fondul criticilor internaționale tot mai puternice la adresa războiului dus de Israel în Gaza.

Pe măsură ce războiul continuă, tot mai multe țări își asumă angajamentul de a recunoaște un stat palestinian, peste 145 de națiuni susținând deja acest apel la nivel internațional.

Cele mai recente anunțuri au venit din partea Australiei, Canadei și Franței, care au declarat că vor recunoaște statul palestinian la reuniunea Adunării Generale a ONU din septembrie. La rândul său, Regatul Unit a transmis că va face acest pas condiționat, dacă Israelul nu îndeplinește anumite criterii, între care acceptarea unui acord de încetare a focului în Gaza.