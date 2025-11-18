Pana majoră a internetului a afectat inclusiv Directoratul Național de Securitate Cibernetică / Ce spune DNSC

Mai multe site-uri web au fost indisponibile marți din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare, care între timp au fost remediate, a transmis Directoratul Național de Securitate Cibernetică pe contul său de Facebook. În realitate, la ora 15.00, când a fost transmis acest comunicat, mai multe site-uri, inclusiv al DNSC, erau afectate.

De altfel, nici o oră mai târziu site-ul DNSC nu funcționa.

Reamintim că o pană majoră a întrerupt accesul la mai multe site-uri din lume, în cursul zilei de marți.

‘În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri ale unor entități de presă sau rețele de socializare) au devenit indisponibile din pricina unor probleme de furnizare a serviciilor companiei Cloudflare. Problemele semnalate au fost remediate între timp’, au scris reprezentanții DNSC pe pagina de Facebook a instituției.

Cum explică DNSC problemele Cloudflare

Potrivit acesteia, Cloudflare este o companie care oferă servicii de securitate și de creștere a performanței site-urilor web, funcționând ca un proxy invers care direcționează traficul dintre vizitatori și serverul unui site.

Din cauza acestui rol intermediar, indisponibilitatea serviciilor companiei determină erori la accesarea site-urilor web aflate sub gestiune, fără să semnaleze o problemă cu infrastructura site-ului respectiv, explică sursa citată.

‘DNSC transmite că acest eveniment a fost datorat unor erori operaționale și nu este o consecință a unui atac cibernetic. Analiza tehnică nu a identificat elemente care să indice o compromitere a sistemelor’, precizează specialiștii în cybersecurity.

Numeroase site-uri și platforme online din jurul lumii au căzut temporar marți după-amiaza, inclusiv site-uri de presă din România fiind afectate de probleme tehnice ale Cloudflare, compania americană folosită de aproape 20% din internet pentru diferite servicii web.

Inclusiv downdetector, site-ul de referință care monitorizează în timp real problemele tehnice întâmpinate de cele mai populare site-uri și platforme online a căzut pentru scurt timp marți înaintea orei 14:00.

Potrivit downdetector, printre site-urile și platformele afectate s-au numărat rețelele de socializare X și Truth Social, Spotify, Letterboxd, OpenAI sau Grindr.

Site-urile mai multor publicații din România au picat, fiind afectate da această problemă. Unele au revenit online între timp.