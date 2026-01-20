Până să câștige Dakar cu Dacia, Renault s-a retras din discuțiile legate de România. Astăzi, numărul investitorilor străini a crescut de patru ori în ultimii trei ani / În ce domeniu e înghesuială

Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a avizat în 2025 un număr de 564 de investiții străine, potrivit unui răspuns oferit publicului HotNews. Tendința pe ultimii trei ani a fost: 134 – 333 – 564.

Istoria investițiilor străine în România a pornit cu un handicap față de țările din jur: Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia. Un singur exemplu: toată lumea elogiază câștigarea raliului Dakar de către Dacia.

Echipajul Dacia Sandriders cu numărul 299 format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin, în timpul raliului Dakar Foto: Profimedia

Renault își exprimase intenția să cumpere fabrica Dacia la începutul anilor 90. Dar mineriadele și lipsa unui sistem de justiție funcțional i-au făcut pe francezi să se retragă din discuțiile preliminare, așa cum își amintea Constantin Stroe, primul director a ceea ce avea să fie investiția Renault la Mioveni. Ei au revenit în 1999. Investiția a revoluționat piața de vânzare mondială, modelele Dacia consacrându-se pentru raportul preț – utilitate.

Evoluția ultimilor ani

Astăzi, numărul investitorilor străini interesați de piața din România este regăsibil la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), aflată în subordinea Guvernului.

Evoluția este reflectată de numărul în creștere de avize emise pentru investiții străine, inclusiv din afara Uniunii Europene, arată datele transmise de Consiliul Concurenței, instituția care asigură secretariatul CEISD, la solicitarea HotNews.

Evoluția ultimilor trei ani arată astfel:

2023: CEISD a emis 134 de avize, dintre care 108 au fost acordate investitorilor din state non-UE.

2024: numărul avizelor aproape s-a triplat, ajungând la 333, din care 174 pentru investitori din afara Uniunii Europene.

2025: până la data de 15 decembrie, au fost emise 564 de avize, dintre care 244 pentru investitori non-UE.

Majoritatea investitorilor sunt din afara UE

Potrivit CEISD, avizele acordate pentru investiții provenite din state din afara Uniunii Europene reprezintă 51% din total.

Investitorii provin din mai multe țări, printre care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite, China, Turcia, India, Elveția, Jersey, Guernsey, Coreea de Sud, Africa de Sud, Canada, Israel, Insulele Cayman, Mexic, Liban, Japonia, Singapore, Liechtenstein, Ucraina, Australia, Qatar, Nigeria, Serbia, Taiwan, Insulele Virgine Britanice, Kazahstan, Gibraltar și Republica Moldova.

Nouă avize de respingere

Din momentul în care a devenit operațional, adică din 2023, CEISD a emis nouă avize de respingere, în cazuri în care investițiile analizate afectau securitatea națională și/sau europeană.

Domeniile vizate pentru care s-au emis avize negative au fost telecomunicațiile, energia, IT-ul, transportul de gaze naturale lichefiate, industria grea, energia verde și sectorul gazelor naturale.

Au existat și situații în care investitorii au ales să își retragă notificările, în condițiile în care nu au reușit să furnizeze informații considerate credibile și complete cu privire la profilul investitorului, obiectivul investițional, rezultatele vizate sau trasabilitatea financiară.

15% dintre investiții sunt în energie

Datele arată că peste 15% dintre avizele emise în 2025 au vizat investiții în sectorul energetic, atât în zona energiei regenerabile, cât și în cea a combustibililor fosili.

CEISD poate emite aviz de autorizare a investiției, aviz de autorizare condiționată sau aviz de respingere, investitorul fiind în permanență informat cu privire la stadiul examinării cererii sale de autorizare.

CEISD analizează tranzacțiile are au ca obiect anumite domenii de activitate și a căror valoare depășește două milioane de euro.

Este vorba despre domeniile apărării și siguranței naționale, energia, transporturile, aprovizionarea cu resurse vitale, infrastructura critică, sistemele informatice și de comunicații, activitatea financiară, fiscală, bancară și de asigurări, securitatea industrială, protecția față de dezastre, a agriculturii și a mediului înconjurător, privatizarea companiilor de stat și mass media.

În cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora, sunt analizate şi investițiile străine directe care nu depășesc pragul de 2.000.000 euro.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) poate fi consultat în situațiile de o complexitate ridicată, care pot influența în mod semnificativ securitatea națională și ordinea publică.

Cazuri cunoscute de care s-a ocupat CEISD

O tranzacție care nu a fost avizată de CEISD este cea prin care MVM, companie de stat ungară, intenționa să achiziționeze divizia de furnizare gaze și energie electrică a E.ON Energie România.

Comisia fusese sesizată, în urmă cu un an, de Ministerul român al Energiei, care susținea că tranzacția ridică probleme de securitate prin potențialul său de a submina independența energetică a României și de a favoriza influențele externe ostile Uniunii Europene.