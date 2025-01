Papa Francisc a numit în premieră o femeie să conducă un „minister” al Vaticanului, însă nu toată lumea e convinsă că ea va avea putere reală

Pentru prima dată în istoria de două mii de ani a Bisericii Catolice, papa Francisc a numit o femeie, pe Simona Brambilla, în fruntea unui „minister” de la Vatican, transmite marţi agenția AFP, citată de Agerpres.

Călugăriţa italiană a fost numită prefect al Departamentului pentru Institutele de Viaţă Consacrată şi Societăţile de Viaţă Apostolică, „ministerul” Curiei Romane (guvernul de la Vatican) responsabil de ordinele şi congregaţiile religioase. Aceasta este o „premieră” istorică, a confirmat marţi pentru AFP un oficial de la Vatican.

Sora Brambilla, o fostă asistentă medicală în vârstă de 59 de ani, care a activat, de asemenea, ca misionară în Mozambic, a fost numărul doi în acest departament începând din octombrie 2023. Este „considerată moderată şi conciliantă”, cu „o experienţă respectabilă ca misionară în Africa şi ca administrator”, a comentat specialista în probleme legate de Vatican Franca Giansoldati pentru cotidianul Il Messaggero.

