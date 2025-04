VIDEO Trump publică un videoclip care prezintă un grup de rebeli houthi din Yemen loviți de o explozie. „Nu ne vor mai scufunda niciodată navele”

Preşedintele american Donald Trump a publicat, vineri, pe reţeaua de socializare X o înregistrare video care arată un atac aerian american mortal în Yemen asupra a zeci de luptători houthi, informează AFP.

Imaginile, în alb-negru și care par a fi filmate de o dronă militară, arată câteva zeci de persoane adunate într-un cerc, mai întâi în linia de foc, apoi bombardate.

Urmează un fum gros, apoi imagini ale locului bombardat, unde mai rămân doar câteva maşini.

„Aceşti houthi s-au regrupat pentru a primi instrucţiuni cu privire la un atac”, a scris Donald Trump, în descrierea care însoțește imaginile video.

„Oops, nu vor exista atacuri din partea acestor houthi. Ei nu ne vor mai scufunda niciodată navele”, a adăugat el.

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5